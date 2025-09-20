Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Đình Bắc

Ngày 18/9, người mẫu Trần Kim Thủy (hay Thủy Kimi) đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái: "Trong tất cả loài cá. Tôi thích nhất là cá nhân tôi". Bài viết thu hút sự chú ý bởi nét dịu dàng của nàng mẫu, đặc biệt là sự xuất hiện của Nguyễn Đình Bắc dưới phần bình luận. Nam tiền đạo sinh năm 2004 không tiếc lời khen dành cho Kim Thủy. Anh viết: "Vẻ đẹp của bạn là 10 điểm không có nhưng!", bên cạnh là biểu tượng cảm xúc thể hiện sự yêu thích. Động thái của Bắc cùng một số lần úp mở về bạn trai của Thủy khiến nhiều người đồn đoán cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương.
Cặp đôi được cho là đã hẹn hò khoảng 6 tháng. Trần Kim Thủy sinh năm 1998, từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Cô xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau từ người mẫu đến diễn viên. Trong ảnh là Thủy đang thả dáng trước tòa nhà Wukang, nằm ở khu Xuhui, Thượng Hải (Trung Quốc) trong chuyến du lịch ngày 8/9. Công trình mang phong cách châu Âu cổ điển là điểm "check-in" nổi tiếng tại đây.
Thủy theo đuổi phong cách dịu dàng và thường lăng xê những chiếc đầm có kiểu dáng quả bí bồng bềnh cùng họa tiết gợn sóng. Cô từng được NTK Tommy Nguyễn chọn là người mẫu cho BST áo dài Vườn yêu vào năm 2017.
Ngoài sở thích du lịch, Kim Thủy dành hẳn hai mục riêng trên Facebook để khoe túi hiệu và giày. Thương hiệu yêu thích của cô nàng là một nhà mốt xa xỉ đến từ Pháp nổi tiếng nhất với họa tiết Monogram. Cô nàng cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.
11 tuần trước, bạn gái tin đồn của Đình Bắc khoe tậu xế hộp đến từ thương hiệu Mazda.
Trên trang Facebook cá nhân, Thủy chỉ đăng tải 6 bài viết, trong đó, đến 5 bài chia sẻ hình ảnh từ chuyến du lịch Trung Quốc hồi đầu tháng. Tại đây, cô nàng đa phần tham quan điểm đến nổi tiếng và đang vào mùa đẹp như Thượng Hải, Ô Trấn (Wuzhen).
Thủy Kimi "check-in" Bến Thượng Hải và khu phố gần đó.
