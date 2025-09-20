Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Đình Bắc

  • Thứ bảy, 20/9/2025 07:27 (GMT+7)
Trần Kim Thủy, cô gái được cho đang có mối quan hệ tình cảm với cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, có vẻ ngoài ưa nhìn, đặc biệt yêu thích trang sức, thời trang và du lịch.

ban gai dinh bac anh 1ban gai dinh bac anh 2

Ngày 18/9, người mẫu Trần Kim Thủy (hay Thủy Kimi) đăng tải loạt ảnh kèm dòng trạng thái: "Trong tất cả loài cá. Tôi thích nhất là cá nhân tôi". Bài viết thu hút sự chú ý bởi nét dịu dàng của nàng mẫu, đặc biệt là sự xuất hiện của Nguyễn Đình Bắc dưới phần bình luận. Nam tiền đạo sinh năm 2004 không tiếc lời khen dành cho Kim Thủy. Anh viết: "Vẻ đẹp của bạn là 10 điểm không có nhưng!", bên cạnh là biểu tượng cảm xúc thể hiện sự yêu thích. Động thái của Bắc cùng một số lần úp mở về bạn trai của Thủy khiến nhiều người đồn đoán cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương.

ban gai dinh bac anh 3ban gai dinh bac anh 4

Cặp đôi được cho là đã hẹn hò khoảng 6 tháng. Trần Kim Thủy sinh năm 1998, từng theo học Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM. Cô xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau từ người mẫu đến diễn viên. Trong ảnh là Thủy đang thả dáng trước tòa nhà Wukang, nằm ở khu Xuhui, Thượng Hải (Trung Quốc) trong chuyến du lịch ngày 8/9. Công trình mang phong cách châu Âu cổ điển là điểm "check-in" nổi tiếng tại đây.

ban gai dinh bac anh 5

Thủy theo đuổi phong cách dịu dàng và thường lăng xê những chiếc đầm có kiểu dáng quả bí bồng bềnh cùng họa tiết gợn sóng. Cô từng được NTK Tommy Nguyễn chọn là người mẫu cho BST áo dài Vườn yêu vào năm 2017.

ban gai dinh bac anh 6ban gai dinh bac anh 7

Ngoài sở thích du lịch, Kim Thủy dành hẳn hai mục riêng trên Facebook để khoe túi hiệu và giày. Thương hiệu yêu thích của cô nàng là một nhà mốt xa xỉ đến từ Pháp nổi tiếng nhất với họa tiết Monogram. Cô nàng cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

ban gai dinh bac anh 8

11 tuần trước, bạn gái tin đồn của Đình Bắc khoe tậu xế hộp đến từ thương hiệu Mazda.

ban gai dinh bac anh 9

Trên trang Facebook cá nhân, Thủy chỉ đăng tải 6 bài viết, trong đó, đến 5 bài chia sẻ hình ảnh từ chuyến du lịch Trung Quốc hồi đầu tháng. Tại đây, cô nàng đa phần tham quan điểm đến nổi tiếng và đang vào mùa đẹp như Thượng Hải, Ô Trấn (Wuzhen).

ban gai dinh bac anh 10ban gai dinh bac anh 11

Thủy Kimi "check-in" Bến Thượng Hải và khu phố gần đó.

Hà Vi

Ảnh: Trần Kim Thủy/Facebook. 

