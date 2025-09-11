Sắc vóc con gái út của HLV Kiatisuk

Perth còn tạo dấu ấn riêng qua series trò chuyện "Talk with Perth" trên YouTube. Tại đây, cô kết nối cùng nhiều cầu thủ nổi tiếng của cả Thái Lan và Việt Nam. Tháng 7/2021, Perth đã có màn giao lưu với Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương - những gương mặt quen thuộc của CLB HAGL khi đó. Đoạn clip Perth trò chuyện cùng Văn Toàn từng đạt gần 1 triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng rần rần "ghép đôi".