Sắc vóc con gái út của HLV Kiatisuk

Ngoài sự nghiệp sân cỏ, HLV Kiatisuk Senamuang còn khiến fan bóng đá ngưỡng mộ khi có tổ ấm hạnh phúc với vợ và các con. Trong số 3 cô con gái của ông, con út Krittaya Senamuang - thường được gọi thân mật là Perth - đang là cái tên được nhắc tới nhiều nhất sau loạt hình ảnh tốt nghiệp.
Theo hồ sơ trên LinkedIn, Perth theo học chương trình cử nhân Khoa Kinh tế tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok (Thái Lan). Trong bộ lễ phục truyền thống, cô gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin. Hình ảnh tân cử nhân nhanh chóng lan truyền rộng rãi, kèm theo những bình luận khen ngợi.
Perth còn tạo dấu ấn riêng qua series trò chuyện "Talk with Perth" trên YouTube. Tại đây, cô kết nối cùng nhiều cầu thủ nổi tiếng của cả Thái Lan và Việt Nam. Tháng 7/2021, Perth đã có màn giao lưu với Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương - những gương mặt quen thuộc của CLB HAGL khi đó. Đoạn clip Perth trò chuyện cùng Văn Toàn từng đạt gần 1 triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng rần rần "ghép đôi".
Trong một buổi khác, khi phỏng vấn Minh Vương với sự hỗ trợ phiên dịch từ Xuân Trường, Perth gây cười bởi màn "bắt lỗi phim" duyên dáng. Minh Vương cho biết anh yêu thích loạt phim Prison Break dài 5 phần, trong khi Perth hồn nhiên nghĩ có tới 6 phần. Sự đối đáp hóm hỉnh khiến khán giả thích thú. Ở cuối chương trình, Xuân Trường còn gửi lời chúc sinh nhật bất ngờ, tạo nên khoảnh khắc dễ thương.
Ngoài học tập và các hoạt động giải trí, Perth còn được chú ý bởi chuyện tình đáng ngưỡng mộ với bạn trai cùng trường, được cho là sinh viên Y khoa.
Trên Instagram cá nhân với hơn 64.000 người theo dõi, Perth liên tục biến hóa phong cách: lúc dịu dàng, nữ tính trong váy hoa pastel; khi lại trẻ trung, năng động với trang phục thể thao. Sự linh hoạt này giúp cô luôn mang đến cảm giác tươi mới, gần gũi với người hâm mộ.
Perth gây thiện cảm bởi sự thông minh, vẻ ngoài năng động và tự tin. Hình ảnh tươi mới cùng phong cách thân thiện đã giúp cô nhanh chóng trở thành gương mặt trẻ được giới trẻ Thái Lan yêu mến.
