Sắc vóc Doãn Hải My sau nửa năm sinh con đầu lòng

Đầu tháng 7, khoảng hơn 1 tháng sau khi sinh, Hải My khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn. Cô cho biết thời điểm lên bàn đẻ, cô nặng khoảng 59 kg. Sau một tháng ở cữ, cô giảm khoảng 9 kg. Hải My cho rằng cân nặng cô giảm nhanh do nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.