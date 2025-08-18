Sắc vóc nữ tay đua Mỹ từng 'làm nên lịch sử'

Breidinger bắt đầu làm quen với tốc độ từ khi còn bé, khi cô và chị gái được cha mua tặng những chiếc xe go-kart. Không có nền tảng về chuyên môn từ gia đình, song cô nàng 25 tuổi đã nỗ lực nhiều hơn và quyết tâm để đi theo con đường mình lựa chọn. "Khi tôi 17 tuổi, tôi đã nói với họ: 'Sau khi tốt nghiệp trung học, con sẽ rời đi, chuyển đến Bắc Carolina và cố gắng trở thành một tay đua. Thành thật mà nói, tôi chỉ hành động theo cảm tính, nhưng may mắn là mọi chuyện đã ổn thỏa", cô chia sẻ với People.