Sắc vóc nữ tay đua Mỹ từng 'làm nên lịch sử'

Toni Breidinger (sinh năm 1999, mang hai dòng máu Lebanon và Đức) là tay đua nổi tiếng của làng đua xe Mỹ. Theo đuổi đam mê từ năm 17 tuổi, đến nay Breidinger đã tạo nên nhiều dấu ấn đặc biệt. Năm 2021, cô trở thành tâm điểm truyền thông, làm nên lịch sử với tư cách tay đua nữ người Mỹ gốc Arab đầu tiên gia nhập NASCAR - công ty điều hành và quản lý đua xe ôtô nổi tiếng của Mỹ - sau khi ra mắt tại Đường đua quốc tế Daytona. Breidinger hiện đua toàn thời gian cho TRICON Garage tại NASCAR Craftsman Truck Series, lái chiếc xe Toyota Tundra TRD Pro số 5.
Theo tờ People, ở tuổi 25, Breidinger vẫn tiếp tục phá vỡ các ranh giới và định nghĩa lại các khuôn mẫu cả trong và ngoài đường đua. "Đua xe vốn dĩ do nam giới thống trị, nên phụ nữ khó có thể thăng tiến trong các hạng đấu. Đó là lý do chúng ta không thấy nhiều phụ nữ tham gia NASCAR. Tôi nghĩ mình thực sự là người duy nhất tham gia trọn vẹn một mùa giải NASCAR năm nay", cô chia sẻ trong bài phỏng vấn trên trang này vào đầu năm.
Breidinger bắt đầu làm quen với tốc độ từ khi còn bé, khi cô và chị gái được cha mua tặng những chiếc xe go-kart. Không có nền tảng về chuyên môn từ gia đình, song cô nàng 25 tuổi đã nỗ lực nhiều hơn và quyết tâm để đi theo con đường mình lựa chọn. "Khi tôi 17 tuổi, tôi đã nói với họ: 'Sau khi tốt nghiệp trung học, con sẽ rời đi, chuyển đến Bắc Carolina và cố gắng trở thành một tay đua. Thành thật mà nói, tôi chỉ hành động theo cảm tính, nhưng may mắn là mọi chuyện đã ổn thỏa", cô chia sẻ với People.
Không chỉ lan tỏa cảm hứng theo đuổi đam mê trên đường đua, Breidinger coi trọng việc xây dựng hình tượng trên mạng xã hội. Sau 8 năm thi đấu chuyên nghiệp, cô đã thu hút được hàng triệu người hâm mộ trên các nền tảng khác nhau. Hiện cô có 2,5 triệu follow chỉ tính riêng trên Instagram. "Trên đường đua, tôi rất cạnh tranh, quyết liệt nhưng ngoài đường đua, tôi thích sáng tạo và sử dụng mạng xã hội như một cách để thể hiện điều đó, phát triển lượng người hâm mộ của mình", cô nói.
Ngoài vai trò là một tay đua cừ khôi, Breidinger còn là một người mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón. Cô từng là đại sứ cho các thương hiệu như Skims, bộ sưu tập nội y định hình của Kim Kardashian, và lên bìa tạp chí danh tiếng Sports Illustrated. Cô nhận nhiều lời khen với vóc dáng nóng bỏng, đầy quyến rũ.
Mới đây, cô nàng còn gây chú ý khi hợp tác với hãng rượu 818 Tequila của Kendall Jenner với tư cách là đối tác thể thao đầu tiên. "Tôi biết rằng trong lịch sử, ngành rượu tequila vốn dĩ do nam giới thống trị, và cả ngành đua xe thể thao cũng vậy. Vì vậy, tôi rất muốn xem Kendall đang làm gì với tư cách là một nữ doanh nhân... cả hai thế giới của chúng tôi đều khá tương đồng", cô bày tỏ.
Tay đua nữ nói rằng muốn trở thành người tiên phong và truyền cảm hứng. "Tôi ở đây để tạo ra con đường riêng của mình. Tôi không cần phải đi theo con đường của người khác".
