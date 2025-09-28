Sắc vóc 'nữ thần điền kinh' Anh

Thay vì bỏ cuộc, Hunt chọn con đường khó hơn: vừa phục hồi chấn thương, vừa theo học ngành Văn học Anh tại Đại học Cambridge. Năm 2023, cô tốt nghiệp cử nhân tại Corpus Christi College - ngôi trường danh giá bậc nhất nước Anh. Cô từng chia sẻ: "Tôi muốn chứng minh rằng bạn không cần từ bỏ giáo dục. Bạn có thể vừa là một 'cao thủ học thuật' vừa là một 'nữ thần tốc độ'".