Sắc vóc 'nữ thần điền kinh' Anh

Sau màn trình diễn rực sáng tại Giải vô địch điền kinh thế giới Tokyo 2025, cái tên Amy Hunt bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ gây ấn tượng với tấm HCB 200 m nữ, Amy Hunt còn chinh phục người hâm mộ bằng gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin, để rồi tự nhận mình là "nữ thần điền kinh".
Sinh năm 2002 tại Newark, Nottinghamshire, Amy Hunt được biết đến lần đầu tiên vào mùa hè 2019 khi lập kỷ lục thế giới U18 với thành tích 22,24 giây ở cự ly 200 m tại Mannheim, Đức. Chỉ vài tháng sau, cô giành 2 HCV ở nội dung 200 m và tiếp sức 4x100 m tại Giải vô địch U20 châu Âu, trở thành niềm hy vọng mới của điền kinh Anh.
Dù khởi đầu ấn tượng, con đường lên đỉnh cao của Hunt không hề bằng phẳng. Đại dịch Covid-19 làm gián đoạn bước chuyển lên thi đấu chuyên nghiệp. Tồi tệ hơn, năm 2022 cô gặp chấn thương rách cơ đùi, buộc phải nghỉ thi đấu nhiều tháng.
Thay vì bỏ cuộc, Hunt chọn con đường khó hơn: vừa phục hồi chấn thương, vừa theo học ngành Văn học Anh tại Đại học Cambridge. Năm 2023, cô tốt nghiệp cử nhân tại Corpus Christi College - ngôi trường danh giá bậc nhất nước Anh. Cô từng chia sẻ: "Tôi muốn chứng minh rằng bạn không cần từ bỏ giáo dục. Bạn có thể vừa là một 'cao thủ học thuật' vừa là một 'nữ thần tốc độ'".
Sau khi quay lại tập luyện từ giữa năm 2023, Hunt nhanh chóng chứng minh đẳng cấp. Năm 2024, cô đoạt HCĐ tại Diamond League Stockholm, HCV tiếp sức 4x100 m nữ ở Giải vô địch châu Âu Rome, HCB nội dung 100 m tại Giải vô địch Anh ở Manchester, và cùng tuyển Anh giành huy chương ở Olympic Paris 2024.
Đỉnh cao nhất đến tại Tokyo 2025 khi Hunt về nhì nội dung 200 m, chỉ sau VĐV Mỹ Melissa Jefferson-Wooden. Chiến thắng này khiến cô bật khóc trên bục nhận huy chương và thừa nhận: "Tôi không ngừng mỉm cười và khóc. Khi nhìn thấy mẹ, tôi òa khóc ngay. Tôi biết ông nội đang dõi theo và dẫn lối cho tôi".
Không chỉ nổi bật trên đường đua, Amy Hunt còn cuốn hút bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, đôi mắt sáng và nụ cười đầy năng lượng.
Trên trang Instagram cá nhân với hơn 87.000 người theo dõi, ngoài các hoạt động thể thao, cô thỉnh thoảng còn đăng ảnh du lịch cùng bạn bè ở nhiều nơi.
