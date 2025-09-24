Sắc vóc nữ tiền vệ 3 lần đoạt Quả bóng vàng

Ngày 22/9 tại Pháp, Aitana Bonmati lên bục nhận giải Quả bóng vàng 2025. Nữ cầu thủ người Tây Ban Nha đi vào lịch sử khi lần thứ 3 liên tiếp giành giải thưởng danh giá này. "Cảm giác này thật khó tin. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể nhận ba Quả bóng vàng, thậm chí không nghĩ bóng đá nữ phát triển đến độ này. Nếu có đam mê, bạn sẽ được đền đáp", Aitana phát biểu khi nhận giải.