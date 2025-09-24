Sắc vóc nữ tiền vệ 3 lần đoạt Quả bóng vàng

Ngày 22/9 tại Pháp, Aitana Bonmati lên bục nhận giải Quả bóng vàng 2025. Nữ cầu thủ người Tây Ban Nha đi vào lịch sử khi lần thứ 3 liên tiếp giành giải thưởng danh giá này. "Cảm giác này thật khó tin. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể nhận ba Quả bóng vàng, thậm chí không nghĩ bóng đá nữ phát triển đến độ này. Nếu có đam mê, bạn sẽ được đền đáp", Aitana phát biểu khi nhận giải.
Aitana Bonmati chơi ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Liga Femini. Truyền thông Tây Ban Nha thường gọi Aitana là "kẻ nổi loạn mềm mỏng" khi cô nhảy múa trên sân cỏ. Aitana sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, khoảng 1,60 m cùng gương mặt sắc nét. Vóc dáng nhỏ nhắn là một lợi thế của Aitana khi chơi bóng.
Nữ tiền vệ người Tây Ban Nha được nhận xét khá thân thiện ngoài đời thường. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc du lịch cùng nhóm bạn.
Bên cạnh đó, nữ chủ nhân Quả Bóng Vàng ưa thích hoạt động ngoài trời như trekking, bơi lội. Gần đây nhất, cô nàng cùng bạn đến thăm thị trấn nhỏ Bellver de Cerdanya, vùng Cerdanya, thuộc tỉnh Girona, Tây Ban Nha vào đầu tháng 8 và trekking đường dài ngắm cảnh trên dãy Swiss Alps, Thụy Sĩ.
Aitana không chia sẻ nhiều về đời tư cá nhân. Các bài đăng chủ yếu liên quan đến bóng đá, khoảnh khắc của cô trên sân. Cô có khoảng 2,1 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Đây cũng là nơi cô chia sẻ cảm xúc, giao lưu trực tuyến với người hâm mộ.
Nhờ sở hữu ngoại hình sáng và tài năng, nữ tiền vệ Liga F Barcelona thường xuyên nhận hợp đồng quảng cáo trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và thể thao.
Aitana chuộng giày thể thao thay vì cao gót. Khi quay trở lại câu lạc bộ, nữ cầu thủ 27 tuổi lựa chọn chiếc đầm lụa, blazer phối cùng đôi giày thể thao thể hiện sự thoải mái, cá tính. Quả bóng vàng (Ballon D'or) là một trong những giải thưởng bóng đá uy tín nhất trên thế giới do tạp chí France Football thành lập vào năm 1956. Cầu thủ Stanley Matthews là người đầu tiên nhận giải thưởng này.
