Sách giáo khoa giả vẫn tồn tại, phụ huynh cần biết cách phân biệt

Trước thềm năm học mới, câu chuyện về sách giáo khoa (SGK) giả, sách in lậu luôn là vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Phụ huynh và học sinh cần nắm rõ các đặc điểm nhận diện SGK thật. Ảnh: Trần Hiền.

Gần đây, tại một xã ở Hà Nội, khi học sinh tiểu học nhận SGK từ nhà trường, nhiều phụ huynh phát hiện có những cuốn sách không thể quét mã QR để truy xuất nguồn gốc, dấy lên nghi vấn về SGK giả.

Đáng nói hơn, khi kiểm tra lại những bộ sách của năm học trước, không ít phụ huynh cũng phản ánh rằng sách cũ cũng không thể quét được mã QR.

Cùng đó, ở nhiều nơi, phụ huynh bày tỏ sự lo lắng với thực trạng SGK giả, sách lậu, kém chất lượng với những trang in mờ, nhòe vẫn tồn tại, âm thầm len lỏi ngoài thị trường. Chính vì vậy, khi đang trong cao điểm mua sắm sách, phụ huynh, học sinh cần biết cách phân biệt sách thật - giả để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), sách giáo khoa giả là các bản sao chụp từ sách thật, có nội dung và cách trình bày tương tự nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro khôn lường.

Những cuốn sách này không chỉ sử dụng chất lượng giấy kém, chữ in mờ, nhòe và dễ bị bong rời các trang mà còn có thể làm sai lệch kiến thức do không qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Hệ quả lớn nhất là việc học sinh bị giảm thị lực khi phải sử dụng những cuốn sách kém chất lượng trong thời gian dài, đồng thời có nguy cơ tiếp thu thông tin không chính xác.

Để bảo vệ quyền lợi và đảm bảo học sinh có sách giáo khoa chuẩn, NXBGDVN khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần nắm rõ các đặc điểm nhận diện.

Sách thật được in trên giấy có chất lượng cao, độ dày vừa phải, chữ và hình ảnh luôn sắc nét, rõ ràng. Khác với sách giả thường có khổ nhỏ hơn, đóng gáy cẩu thả, sách thật luôn được đóng gáy chắc chắn, vuông vắn.

Hơn nữa, sách chính hãng còn áp dụng các công nghệ in đặc biệt như ép nhũ, cán mờ, những đặc điểm mà sách giả không thể làm được để tiết kiệm chi phí.

Vì vậy, để tránh rủi ro, NXBGDVN khuyến cáo phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các nhà sách lớn, uy tín, có thương hiệu rõ ràng và được cấp phép phân phối sách giáo khoa.

Tuyệt đối không mua sách trôi nổi trên mạng hoặc tại những điểm bán không có địa chỉ, hóa đơn, chứng từ. Đây là giải pháp hữu hiệu nhất để đảm bảo sách đến tay học sinh là những ấn phẩm chất lượng cao, chuẩn xác, phục vụ tốt nhất cho việc học tập.