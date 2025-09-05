Sai lầm khiến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trở nặng hơn

Nếu bạn mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hãy thực hiện những thay đổi đơn giản sau trong lối sống để thở dễ và cảm thấy khỏe hơn.

Nhiều thói quen hàng ngày nếu không thay đổi có thể khiến tình trạng bệnh COPD ngày càng trở nặng. Ảnh: Freepik.

Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) biết rằng hút thuốc và chế độ ăn uống không lành mạnh có thể làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Ngoài 2 thói quen này, những hành động lối sống khác người bệnh nên tránh để luôn khỏe và ngăn ngừa bệnh nặng hơn, theo Everyday Health.

- Không tập thể dục:

Tiến sĩ MeiLan K. Han, phát ngôn viên quốc gia của Hiệp hội Phổi Mỹ, cho biết: nếu không vận động, cơ thể dần mất đi sự dẻo dai và theo thời gian, ngay cả những sinh hoạt thường ngày cũng trở nên khó khăn.

Các nghiên cứu chỉ ra duy trì hoạt động thể chất thường xuyên ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không chỉ mang lại lợi ích lâm sàng lâu dài mà còn giúp tiết kiệm chi phí chăm sóc y tế. Ngoài ra, tập thể dục còn góp phần làm giảm triệu chứng trầm cảm ở những người mắc căn bệnh này.

- Uống ít nước:

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, nếu không có đủ nước, chất nhầy có thể trở nên đặc lại và dính vào phổi, làm tăng thêm các vấn đề về hô hấp. Đặc biệt, thay vì uống nước lọc, nhiều người lại thích đồ uống có chứa caffeine và đồ uống có cồn nhưng chúng có thể khiến bạn mất nước.

Các loại đồ uống như cà phê, trà và thực phẩm như chocolate đều chứa caffeine, chất kích thích có thể khiến bạn khó ngủ. Nếu bạn thường xuyên tiêu thụ caffeine, hãy dừng lại vào đầu giờ chiều. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa việc tiêu thụ caffeine và nguy cơ mắc COPD.

Những loại đồ uống tốt nhất để giữ nước bao gồm nước lọc, cà phê hoặc trà không chứa caffeine, và nước ép trái cây tự nhiên.

- Không kiểm soát cân nặng:

Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính không nên tăng cân quá nhiều hoặc giảm cân quá nhiều. Tình trạng này đã gây ra các vấn đề về hô hấp ở bệnh nhân. Nếu người bệnh thừa cân, phổi phải làm việc nhiều hơn để bơm oxy vào máu.

Chỉ số BMI thấp cũng không tốt cho COPD vì cũng khiến bệnh nhân thiếu dinh dưỡng, dễ mệt mỏi. Bệnh nhân nên cố gắng duy trì cân nặng hợp lý.

- Bỏ qua chất lượng không khí trong nhà:

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, bụi, lông thú cưng và bào tử nấm mốc là những chất gây kích ứng phổi có thể làm bệnh COPD trở nên trầm trọng hơn. Bạn cũng nên tránh khói thuốc lá và khói từ sơn hoặc các hóa chất gia dụng khác.

Nếu không thể dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ. Người mắc bệnh phổi mạn tính cũng nên tránh sử dụng lò sưởi hoặc bếp đốt củi.

- Lịch trình ngủ thất thường:

Mọi người đều cần giấc ngủ ngon, điều này đặc biệt đúng với những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần giữ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh nhất có thể. Đáng tiếc là bệnh nhân COPD thường gặp phải nhiều loại rối loạn giấc ngủ. Trong các nghiên cứu lâm sàng, kết quả cho thấy có tới 66% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bị ngưng thở khi ngủ - tình trạng khiến hơi thở của một người trở nên nông hoặc ngừng lại trong khi ngủ.

Thức khuya có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học và khiến bạn khó có được giấc ngủ cần thiết. Đi ngủ và thức dậy cùng một giờ mỗi ngày có thể giúp bạn tuân thủ lịch trình ngủ của mình.