Sai lầm khiến cô gái 18 tuổi bị sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà dễ lây, khó điều trị triệt để và có thể tái phát bất cứ lúc nào. Nhiều người trẻ chỉ đến viện khi tình trạng đã nghiêm trọng, khiến quá trình điều trị kéo dài.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi ngày có hơn một triệu ca mắc mới các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chủ yếu ở người từ 15 đến 49 tuổi. Ảnh: Freepik.

Gần 18 tuổi, nữ bệnh nhân ở Hà Nội đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám trong tình trạng vùng sinh dục xuất hiện nhiều u nhú, đau rát và chảy máu. Cô cho biết đã quan hệ với bạn trai nhiều lần trong 2-3 tháng qua mà không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Tại Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs), bác sĩ phát hiện hàng loạt tổn thương sùi màu hồng, đỉnh nhọn, dễ chảy máu, kích thước 0,5-2 cm ở cả âm đạo và cổ tử cung. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô gái nhiễm virus HPV type 6 - tác nhân gây bệnh sùi mào gà (mụn cóc sinh dục).

Bệnh dễ lây, khó dứt

Sau khi được sàng lọc HIV, lậu, giang mai, chlamydia, bệnh nhân được chuyển đến khoa Laser và Săn sóc da điều trị bằng laser CO₂ để loại bỏ triệt để các tổn thương.

Ba ngày sau can thiệp, vết thương khô sạch, không đau, cô gái được xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo bệnh vẫn có thể tái phát bất cứ lúc nào nếu virus chưa bị cơ thể loại bỏ hoàn toàn.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi ngày có hơn một triệu ca mắc mới các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chủ yếu ở người từ 15 đến 49 tuổi. Năm 2020, thế giới ghi nhận khoảng 374 triệu ca nhiễm mới. Nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, dẫn đến phát hiện muộn.

Tại Việt Nam, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TPHCM, cho biết năm 2024, bệnh viện tiếp nhận hơn 70.000 lượt khám liên quan đến các bệnh tình dục.

"Đa số bệnh nhân thiếu kiến thức về bệnh, chưa có thói quen tầm soát định kỳ, thông tin chủ yếu đến từ bác sĩ, khiến quá trình khám và xét nghiệm tốn nhiều thời gian và chưa đồng bộ", bác sĩ Thuý nói.

Đáng chú ý, nhóm trẻ dưới 18 tuổi ghi nhận tăng mạnh. Theo bác sĩ Phan Thúy, nhiều trường hợp đến khám mà không có người giám hộ hợp pháp. "Không ít em đến khám một mình, không có người giám hộ, thể hiện sự thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn”, bác sĩ Thúy nói.

Bệnh nhân 30 tuổi đã đốt sùi mào gà 15 lần ở các phòng da liễu khác nhau nhưng không khỏi dứt điểm. Ảnh: BVCC.

TS.BS Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, phụ trách Phòng khám STIs, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết với nhóm bệnh STIs, số bệnh nhân nam chiếm gần gấp đôi nữ, độ tuổi trung bình là 29. Đáng chú ý, nhóm học sinh 12-18 tuổi chiếm 4,2% và nhóm sinh viên 18-22 tuổi chiếm hơn 22% tổng số bệnh nhân đến khám. Các trường hợp này chủ yếu đến viện vì tiết dịch bất thường, xuất hiện nốt sùi hoặc vết trợt vùng sinh dục.

Theo ThS.BS Nguyễn Mậu Tráng, Khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, sùi mào gà là một trong những bệnh phổ biến trong nhóm bệnh STIs. Bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) gây ra.

Hiện phát hiện hơn 200 type HPV, trong đó khoảng 40 type gây bệnh ở bộ phận sinh dục. Hai type thường gặp nhất là HPV-6 và HPV-11, gây u nhú lành tính, nhưng các type 16, 18, 31, 33 có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung hoặc dương vật.

Virus tồn tại trong dịch tiết ở mụn sùi, dễ lây khi tiếp xúc trực tiếp qua quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm cả đường âm đạo, hậu môn và miệng, hoặc qua đồ dùng cá nhân nhiễm virus.

Dấu hiệu ban đầu

Bác sĩ Tráng cho biết dấu hiệu ban đầu thường là các nốt sùi nhỏ, mềm, màu hồng hoặc xám ở bộ phận sinh dục. Chúng có thể mọc đơn lẻ hoặc kết tụ thành mảng lớn như hoa súp lơ, gây ngứa, đau rát và chảy máu khi quan hệ. Ở nam giới, sùi có thể xuất hiện ở dương vật, bìu, miệng sáo; ở nữ giới, thường khu trú ở âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, thậm chí trong hậu môn.

Bác sĩ khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhấn mạnh sùi mào gà rất dễ tái phát, dù đã điều trị bằng laser hay đốt điện. "Một số tế bào nhiễm virus có thể chưa biểu hiện bệnh, chúng tôi ví như 'gieo hạt mà chưa nảy mầm'. Khi sức đề kháng giảm, virus sẽ hoạt động trở lại", ông nói.

Bác sĩ Phạm Đức Mạnh, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cũng cho hay sùi mào gà ở nam giới, đặc biệt ở miệng sáo và bên trong niệu đạo, là dạng dễ bị bỏ qua do triệu chứng kín đáo. Người bệnh có thể chỉ thấy ngứa nhẹ, đau rát khi tiểu hoặc tiết dịch lạ. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đi khám nam khoa hoặc hiến máu.

Tổn thương điển hình của sùi mào gà. Ảnh: News.tvbs.

Nếu không điều trị, bệnh có thể gây tắc niệu đạo, viêm nhiễm ngược dòng, thậm chí ảnh hưởng khả năng sinh sản. Tùy vị trí và mức độ tổn thương, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị tại chỗ bằng thuốc bôi, laser, đốt điện hoặc phẫu thuật cắt bỏ u nhú.

Theo các chuyên gia, sùi mào gà có thể phòng tránh hiệu quả nếu mọi người có ý thức bảo vệ bản thân và quan hệ tình dục an toàn. Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine HPV được khuyến cáo cho cả nam và nữ từ 9 tuổi trở lên, giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc sùi mào gà và các ung thư liên quan.

"Các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoàn toàn có thể kiểm soát nếu mỗi người chủ động tầm soát định kỳ, không giấu bệnh và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường", bác sĩ Phạm Thị Minh Phương, Trưởng khoa Khám bệnh, phụ trách Phòng khám STIs, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhấn mạnh.