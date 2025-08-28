Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Sai phạm tại Sở Y tế Sóc Trăng (cũ), chuyển hồ sơ sang công an

  • Thứ năm, 28/8/2025 07:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị khởi tố, chuyển hồ sơ sang công an điều tra sau khi phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Sở Y tế Sóc Trăng (cũ), từ làm giả hồ sơ, con dấu đến cấp chứng chỉ hành nghề trái quy định.

Ngày 26/8, Thanh tra TP Cần Thơ đã có công văn gửi Viện KSND Thành phố thông báo việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Sở Y tế Sóc Trăng (cũ) sang cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề y và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh tra TP Cần Thơ tiếp nhận, ban hành văn bản kiến nghị khởi tố, đồng thời chuyển toàn bộ tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra.

Y te Soc Trang, Thanh tra Soc Trang, Thanh tra Can Tho, Tien khen thuong, KSND anh 1

Sở Y tế Sóc Trăng (cũ).

Kết quả thanh tra cho thấy trung tâm y tế, trạm y tế cấp giấy xác nhận thực hành cho 363 hồ sơ, nhưng không tổ chức thực hành; 45 hồ sơ có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu; 512 hồ sơ được thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề trái quy định.

Ngoài ra, một số phòng chức năng trình lãnh đạo Sở thanh toán hơn 689 triệu đồng tiền làm thêm giờ, tiền khen thưởng cho hội đồng tư vấn, tổ thư ký và bộ phận giúp việc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://tienphong.vn/sai-pham-nghiem-trong-tai-so-y-te-soc-trang-cu-chuyen-ho-so-sang-cong-an-post1773202.tpo

Nhật Huy/Tiền Phong

Y tế Sóc Trăng Thanh tra Sóc Trăng Thanh tra Cần Thơ Tiền khen thưởng KSND Cần Thơ Sóc Trăng Y tế Sóc Trăng Thanh tra Sóc Trăng Thanh tra Cần Thơ Tiền khen thưởng KSND

  • Cần Thơ

    Cần Thơ
    • Diện tích: 1.439,2 km²
    • Dân số: 1.450.000 người
    • Phân chia hành chính: 5 quận, 4 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 292
    • Biển số xe: 65

  • Sóc Trăng

    Sóc Trăng

    Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long thuộc Việt Nam, nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách Cần Thơ 62 km. Tỉnh Sóc Trăng nằm ở hạ nguồn của sông Hậu, là nơi sông Hậu đổ vào biển Đông tại hai cửa Định An và Trần Đề, với dân số và diện tích điều đứng thứ 6 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

    Bạn có biết: Tên gọi Sóc Trăng do từ Srok Kh'leang của tiếng Khmer mà ra. Srok tức là "xứ", "cõi", Kh'leang là "kho", "vựa", "chỗ chứa bạc". Srok Kh'leang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm ra là "Sốc-Kha-Lang" rồi sau đó thành Sóc Trăng.

    • Diện tích: 3,311.6 km2
    • Dân số: 1,308,300 (2012)
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố (TP. Sóc Trăng), 2 thị xã, 8 huyện
    • Mã bưu điện: 299
    • Biển số xe: 83

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý