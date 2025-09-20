Saigon Business School công bố chương trình liên kết với ĐH Sunderland

Sinh viên quốc tế từ 15 nước dự lễ tốt nghiệp và khai giảng năm học 2025-2026. Tại buổi lễ, Saigon Business School còn giới thiệu chương trình liên kết với Đại học Sunderland.

Saigon Business School (SBS) - trung tâm đào tạo quốc tế thuộc Tập đoàn Giáo dục EQuest - tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên và khai giảng năm học mới trong không khí trang trọng, nhiều cảm xúc.

Không khí trang nghiêm, xúc động của lễ tốt nghiệp và khai giảng

100% sinh viên tốt nghiệp đều được các trường đại học lớn tiếp nhận để chuyển tiếp vào năm cuối của chương trình cử nhân, bao gồm Đại học Sunderland và Đại học Northampton (Anh Quốc), Đại học Deakin (Australia). Cũng trong năm học này, SBS chào đón gần 300 tân sinh viên từ Việt Nam, Myanmar, Nepal, Pakistan, Nigeria, Malawi và Sri Lanka gia nhập cộng đồng học tập đa văn hóa, cùng nhau bắt đầu năm học 2025-2026.

Khoảnh khắc 15 lá cờ tung bay trong lễ khai giảng mang đến nhiều cảm xúc, tượng trưng sự hiện diện của sinh viên đến từ 15 quốc gia đang học tập tại SBS. Sự đa dạng này phản ánh sức hút của SBS đối với sinh viên quốc tế.

Nghi thức rước cờ trang trọng của Saigon Business School.

Giới thiệu chương trình liên kết với Đại học Sunderland

Trong khuôn khổ sự kiện, SBS giới thiệu chương trình liên kết với Đại học Sunderland (Anh Quốc). Thành lập năm 1901 và chính thức trở thành đại học năm 1992, Sunderland là một trong những trường đại học công lập có uy tín tại Anh (nằm trong top 30 Anh Quốc theo Guardian University Guide 2026).

Sinh viên SBS có thêm lựa chọn quan trọng khi có thể hoàn thành chương trình cử nhân ngay tại Việt Nam và được nhận bằng cử nhân do Đại học Sunderland cấp, có giá trị tương đương du học trực tiếp. Chương trình được Đại học Sunderland phân hiệu Hong Kong (Trung Quốc) trực tiếp phụ trách giảng dạy trên nền tảng trực tuyến hiện đại, kết hợp với sự điều phối của SBS và Viện Đào tạo quốc tế Topica (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest). Sinh viên được cấp mã sinh viên, tài khoản học tập và truy cập hệ thống tài nguyên của Đại học Sunderland tương tự sinh viên học tại cơ sở chính Anh Quốc.

Trong bài phát biểu qua video gửi đến buổi lễ, thầy Francis Chang, Giám đốc điều hành Đại học Sunderland Hong Kong, bày tỏ kỳ vọng chương trình hợp tác giữa 2 trường sẽ trở thành cầu nối bền vững, giúp sinh viên SBS tiếp cận nền giáo dục Anh Quốc chất lượng, từ đó tự tin chinh phục cột mốc mới trong học tập và sự nghiệp.

Thầy Francis Chang gửi thông điệp đến sinh viên SBS.

Bước ngoặt cho sinh viên

Lý Gia Phát, sinh viên chuyên ngành Marketing mới tốt nghiệp SBS là một trong những sinh viên đầu tiên tham gia chương trình liên kết với Đại học Sunderland. Chia sẻ tại sự kiện, Phát bày tỏ tin tưởng chương trình sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực cùng kiến thức kinh doanh hiện đại để làm hành trang vững chắc cho sự nghiệp tương lai.

Sinh viên Lý Gia Phát (giữa) trong khoảnh khắc đón nhận thư nhập học từ ĐH Sunderland.

Với bằng cấp được công nhận toàn cầu, chương trình liên kết với Đại học Sunderland sẽ tạo điều kiện cho sinh viên mở rộng cơ hội nghề nghiệp ở nhiều nơi trên thế giới sau khi tốt nghiệp.

Cộng đồng sinh viên SBS đến từ hơn 15 quốc gia.

Bước vào năm học 2025-2026, SBS xác định 3 từ khóa then chốt cho hoạt động của mình bao gồm: Practical (Thực chiến) - Accredited (Kiểm định) và Happy (Hạnh phúc). Theo đó, đơn vị quyết tâm tăng cường tính thực chiến qua việc đưa các case study (tình huống) và dự án thực tế của doanh nghiệp vào lớp học, tổ chức chuyến kiến tập (field trip) giúp sinh viên tiếp cận và giải quyết bài toán cụ thể của doanh nghiệp. SBS cũng cam kết tuân thủ chặt chẽ yêu cầu về khảo thí, kiểm định và chuẩn mực quốc tế, bảo đảm chất lượng đào tạo. Cuối cùng, thầy và trò cùng hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, hứng khởi và giàu trải nghiệm.

Thầy Hoàng Văn Cương, Giám đốc điều hành SBS, đánh trống khai giảng năm học mới.

Bước vào năm học 2025-2026, SBS gửi gắm thông điệp: “Mỗi sinh viên SBS không chỉ học để biết, mà còn học để trở thành công dân toàn cầu, dám ước mơ, dám khác biệt và dám dẫn dắt tương lai”.