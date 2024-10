Saigon Expresso: 3 người nhập viện sau giải chạy marathon ở TP.HCM

Phú Đức giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024, 3 người nhập viện sau giải chạy marathon ở TP.HCM... là những thông tin đáng chú ý.

Ngày 14/10/2024

Phú Đức giành vòng nguyệt quế chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024. Với điểm số 220, Võ Quang Phú Đức (trường THPT chuyên Quốc học - Huế, Thừa Thiên Huế) giành vị trí quán quân của cuộc thi. Đây là lần thứ 3 trường THPT chuyên Quốc học - Huế có đại diện vô địch tại Đường lên đỉnh Olympia.

3 người nhập viện sau giải chạy marathon ở TP.HCM. Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 13/10, bác sĩ Vũ Đức Nhân, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết vào rạng sáng, bệnh viện tiếp nhận 3 người bệnh nhập cấp cứu sau một giải chạy đêm được tổ chức ở TP.HCM tối 12/10.

Bệnh nhân gồm 2 nam, có độ tuổi lần lượt là 46 và 38, một nữ 19 tuổi. Bác sĩ chẩn đoán 3 người bệnh bị ngất do gắng sức. Tại bệnh viện, sau khi được thăm khám và điều trị, cả 3 người đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định. Các bệnh nhân đang được theo dõi sát tại khoa Cấp cứu.

Giải chạy đêm 12/10 được tổ chức tại TP.HCM thu hút gần 6.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Lịch cúp nước ở TP.HCM. Nhiều khu vực tại các quận 6, 8, 10, 12, Gò Vấp sẽ bị ảnh hưởng nước yếu hoặc mất nước sinh hoạt trong một số khung giờ từ ngày 14/10 đến 16/10. Việc cúp nước nhằm phục vụ quá trình thi công thay đồng hồ tổng, bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới cấp nước.

Diễn biến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM. Liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở TP.HCM, lực lượng chức năng huyện Củ Chi đang củng cố hồ sơ để xử lý với cá nhân có liên quan. Ngoài ra, nhà chức trách cũng đã trưng cầu giám định thương tích đối với nữ sinh bị đánh hội đồng để có cơ sở xử lý những người có liên quan.

Trước đó, nữ sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Củ Chi bị các học sinh khác đánh vào ngày 30/8, ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi. Nguyên nhân được xác định là mâu thuẫn tình cảm.

Bị người dân ghi hình, gần 300 tài xế chạy ẩu 'dính' phạt nguội. Hôm 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng chức năng đã lập biên bản gần 300 trường hợp vi phạm luật giao thông, xử phạt hơn 820 triệu đồng từ hình ảnh do người dân cung cấp.

Cụ thể, từ ngày 28/4 đến ngày 20/9, lực lượng CSGT đã tiếp nhận hơn 580 tin nhắn, hình ảnh, video clip qua trang Zalo về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 233 thông tin, công an các địa phương tiếp nhận 353 thông tin.

Qua xác minh, lực lượng CSGT đã mời chủ phương tiện và tài xế đến làm việc, lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính.