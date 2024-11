Saigon Expresso: Bão Yinxing đạt mức cực đại, hướng vào Biển Đông

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng ông Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, giá vàng trong nước giảm mạnh, bão Yinxing đạt mức cực đại… là tin tức nổi bật.

Ngày 8/11/2024

Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng ông Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ. Nhân dịp ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, ngày 7/11, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc đã được gây dựng bởi nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước trong gần 3 thập kỷ qua, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ nhất cũng như nhiệm kỳ mới, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả, bền vững, vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Giá vàng mất 6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ nặng. Trong ngày 7/11, giá mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn đã “bốc hơi” tới 4-6 triệu đồng so với phiên giao dịch ngày 6/11. Hiện, giá vàng neo ở mức thấp nhất 2 tháng.

Diễn biến này đang khiến người mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn vào đầu tuần phải ôm khoản lỗ nặng tới gần 8 triệu đồng/lượng, tương ứng mức lỗ ròng tới gần 9% chỉ sau 4 ngày.

Bão Yinxing đạt mức cực đại, hướng vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều 7/11, vị trí tâm bão Yinxing trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Trong ngày 8/11, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, tăng tốc với 15-20 km/h, đi vào Biển Đông. Đến 13h chiều 8/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm 1 cấp, còn cấp 14, giật trên cấp 17.

TP.HCM sẽ tiêm vaccine sởi cho trẻ dưới 9 tháng tuổi. Ngày 7/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt việc triển khai tiêm vaccine sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi tại thành phố. Quyết định này được đưa ra nhằm tăng cường biện pháp phòng dịch, trong giai đoạn cao điểm hiện nay.

Vaccine tiêm sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng là loại được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Công tác tiêm mũi sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng sẽ được thành phố triển khai đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát và triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ 1-10 tuổi.

Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng khi học sinh nói ăn ở trường không đủ no. Ngày 7/11, tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, phóng viên đề cập đến việc học sinh TP.HCM có xu hướng khoe bữa ăn bán trú ở trường nhưng bữa ăn đồng giá 35.000 đồng của các trường có sự chênh lệch đáng kể. Nhiều suất cơm nhận được sự khen ngợi, nhưng cũng có những suất cơm nhận về nhiều bình luận tiêu cực.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết sở đã có văn bản chỉ đạo đến Phòng GD&ĐT quận/huyện, hiệu trưởng quản lý tốt bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học. Sở cũng yêu cầu các trường nghiêm túc bảo đảm các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đại diện sở nói thêm đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT cử nhân sự cùng Sở An toàn thực phẩm tham gia tất cả đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học năm học 2024-2025.