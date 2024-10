Saigon Expresso: Bắt nghi phạm sát hại bạn gái tại nhà nghỉ ở Đà Nẵng

Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Minh Dự, Phan Đạt; giá xăng giảm nhẹ, chân mày phong thuỷ Viên Viên bị tố chiếm đoạt 425 triệu đồng... là những tin tức đang chú ý.

Ngày 18/10/2024

Giá xăng giảm nhẹ. Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều 17/10. Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 110 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 100 đồng trên mỗi lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 19.730 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.960 đồng/lít.

Như vậy, giá nhiên liệu trong nước đã quay đầu giảm trở lại sau khi bật tăng mạnh vào phiên điều chỉnh gần nhất. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã có 20 lần tăng và 22 lần giảm.

Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành này. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 180 đồng xuống 18.320 đồng/lít. Hiện loại nhiên liệu này đã có 18 lần tăng và 22 lần giảm kể từ đầu năm.

TP.HCM tăng hơn 7.500 tỷ đồng vốn dự án rạch Xuyên Tâm. Chia sẻ tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 17/10, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM cho biết cuối tháng 9 vừa qua, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án được nâng từ hơn 9.664 tỷ đồng thành gần 17.230 tỷ đồng . Lý do là chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng lên khi áp dụng Luật Đất đai năm 2024 và các cơ chế chính sách đi kèm, còn các chi phí xây dựng giữ nguyên không tăng. Cụ thể, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được điều chỉnh tăng lên thành hơn 13.900 tỷ đồng .

Chân mày phong thuỷ Viên Viên bị tố chiếm đoạt 425 triệu đồng. Sau khi bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM ra quyết định đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, người dân tiếp tục gửi thư tố cáo cơ sở này lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết trong buổi họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội chiều 17/10.

Hồi đầu tháng 10, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt bà Nguyễn Đan Vi, chủ hộ kinh doanh chân mày phong thuỷ Viên Viên (địa chỉ 284 đường 3/2, phường 12, quận 10) 25 triệu đồng. Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế cũng đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 4,5 tháng.

Cơ sở này đã vi phạm trong việc sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người). Thêm nữa, cơ sở này xăm, phun, thiêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hay phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Minh Dự, Phan Đạt. Chiều 17/10, tại cuộc họp định kỳ của Trung tâm báo chí TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM trả lời Tri Thức - Znews về hướng xử lý vụ Minh Dự nộp đơn tố cáo nhà sản xuất Phan Đạt có các bài viết thiếu kiểm chứng, tung tin đồn sai sự thật, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, công việc của anh thời gian qua.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đã có buổi làm việc với Phan Đạt và Minh Dự. Sau khi củng cố hồ sơ, làm việc, Thanh tra Sở vẫn chưa có kết quả xử lý.

"Ngay khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin sớm đến cơ quan báo chí", Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết.

Trương Mỹ Lan lãnh án chung thân trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Chiều 17/10, TAND TP.HCM tuyên án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tội Rửa tiền, 8 năm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hình phạt là chung thân. HĐXX cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu bản án cao nhất và nghiêm khắc nhất trong vụ án. Dựa trên các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và lời khai của các bị cáo, đủ cơ sở xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Trong đó bao gồm lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống, rửa tiền 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (tương đương 4,5 tỷ USD ).

Bắt nghi phạm sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng. Ngày 17/10, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận Liên Chiểu. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là P.V.M. (27 tuổi, trú thôn 2, Kon Lập, Kon Rẫy, Kon Tum).

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến sự việc đau lòng. Các lực lượng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về quê ở tỉnh Kon Tum để gia đình lo hậu sự.