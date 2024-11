Saigon Expresso: Động thái của Thiên Ân giữa tin hẹn hò Kỳ Duyên

Giá vé metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cao nhất 20.000 đồng, sập nhà 3 tầng ở Hà Nội do hàng xóm đào móng, vàng nhẫn tiếp tục hạ giá là những tin tức đáng chú ý.

Ngày 6/11/2024

Sập nhà 3 tầng ở Hà Nội do hàng xóm đào móng. Tối 4/11, đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ sập nhà nhưng không gây thiệt hại về người. Theo đó, khoảng 18h30 cùng ngày, ngôi nhà số 62 đường Quang Trung do ông N.Đ.T. (SN 1967) làm chủ sở hữu đã bị nghiêng, sập.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người trong nhà thấy có hiện tượng nghiêng, nguy cơ đổ sập nên đã chạy ra bên ngoài. Nguyên nhân ban đầu được xác định do nhà số 60 (liền kề) do bà N.T.X. (SN 1941) làm chủ, đang tiến hành đào móng. Quá trình đào móng đã gây sạt lở, ảnh hưởng đến công trình liền kề.

Vụ việc không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Việc đền bù thiệt hại do hai gia đình tự thương lượng, giải quyết.

Đà Nẵng phong tỏa bán đảo Sơn Trà. Ngày 5/11, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã yêu cầu lực lượng chức năng lập các chốt chặn, cấm người và phương tiện lưu thông lên bán đảo Sơn Trà để đề phòng sạt lở. Riêng đối với các khu du lịch trên núi Sơn Trà, trường hợp có nhu cầu lưu thông thì đăng ký xe, số lượng và cam kết đảm bảo an toàn với lực lượng công an.

Các đoạn cấm lưu thông cụ thể: Đoạn giao đường Lê Văn Lương - Hoàng Sa, đường lên Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (đoạn giao đường Yết Kiêu - đường lên Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đi lên núi Sơn Trà), đường bê tông quân sự (đường lên Đại đội 4).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, do mưa lớn từ sáng sớm ngày 5/11, các tuyến đường có mức ngập nước sâu phổ biến là 20-40 cm, nhiều nơi sâu hơn (từ 50-90 cm), riêng khu vực kiệt 161 đường Mẹ Suốt sâu hơn 1 m.

ShopeePay bị phạt. Nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng (ATTTM) của CTCP ShopeePay, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết ngày 19/8, Cục An toàn thông tin đã tiến hành kiểm tra ShopeePay.

Theo kết luận kiểm tra của Cục An toàn thông tin, CTCP ShopeePay cơ bản đã chấp hành quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng, triển khai được một số nội dung như ban hành và cập nhật chính sách, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng; xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin; bố trí kinh phí ứng cứu sự cố; xử lý thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ theo quy định; triển khai giám sát, có biện pháp phòng, chống phần mềm độc hại để bảo vệ hệ thống thông tin.

Tuy nhiên, công ty này chưa triển khai đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý và kỹ thuật được áp dụng đối với hệ thống thông tin của doanh nghiệp theo quy định. Trong đó, công ty chưa kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của quy chế bảo đảm an toàn thông tin theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt; chưa đánh giá việc tuân thủ các quy định, quy trình trong quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành, khai thác, kết thúc hoặc hủy bỏ hệ thống thông tin; việc thiết kế hệ thống thông tin, việc thiết lập, cấu hình hệ thống thông tin theo phương án bảo đảm an toàn thông tin được phê duyệt.

Với vi phạm trên, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính CTCP ShopeePay số tiền 25 triệu đồng.

Vàng nhẫn tiếp tục hạ giá. Sáng 5/11, giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm tại phần lớn doanh nghiệp vàng bạc đá quý.

Theo đó, SJC giảm giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ thêm 100.000 đồng ở chiều mua vào và 300.000 đồng ở chiều bán ra, đưa giá mặt hàng này xuống vùng 86,9 - 88,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, Phú Quý cũng giảm giá vàng nhẫn tròn xuống còn 87,4 - 88,6 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng ở chiều mua vào xuống 87,4 triệu đồng/lượng và giảm 290.000 đồng ở chiều bán ra xuống còn 88,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 300.000 đồng cả hai chiều giao dịch vàng nhẫn tròn trơn, hiện neo giá mua - bán mặt hàng này ở mức 87,48 - 88,48 triệu đồng.

Riêng Công ty Mi Hồng vẫn giữ giá vàng nhẫn đi ngang so với giá kết phiên cuối tuần trước, hiện chạy chắc chắn quanh vùng 87,7 - 88,7 triệu đồng/lượng.

Động thái của Thiên Ân giữa tin hẹn hò Kỳ Duyên. Ngày 5/11, Thiên Ân đăng ảnh ngắm trăng kèm biểu tượng trái tim tan vỡ, đồng thời cập nhật trạng thái "độc thân". Bài đăng lập tức thu hút sự quan tâm. Nhiều bình luận nhắc tên Kỳ Duyên, vì thời gian qua hai người vướng tin đồn tình cảm.

Cũng có ý kiến cho rằng động thái này của Thiên Ân nhằm khéo léo bác tin đồn tình cảm. Bởi vào tối 4/11, một số mạng xã hội đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn Kỳ Duyên hỏi thăm sức khỏe Thiên Ân và tiếp tục bàn tán chuyện hẹn hò. Gần đây, khi được hỏi về mối quan hệ với Kỳ Duyên, Thiên Ân nói trong một talk show rằng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau, mặc kệ lời đồn.

Số ca mắc sởi ở TP.HCM vẫn tăng. Ngày 5/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong tuần 44 (28/10-3/11), số ca mắc sởi ghi nhận tại thành phố có dấu hiệu tăng ở nhóm trẻ dưới 9 tháng tuổi và nhóm từ 11 tuổi trở lên. Số ca mắc mới ở nhóm trẻ 1-5 tuổi vẫn chưa giảm. Trước diễn biến này, thành phố bổ sung 2 nhóm trẻ vào mục tiêu tiêm chủng vaccine sởi.

Cụ thể, thứ nhất là trẻ trong lớp học có ca mắc sởi tại trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thứ hai là người chăm sóc người suy giảm miễn dịch, bao gồm trẻ em và người lớn tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc các trại cai nghiện thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Loại vaccine sử dụng là vaccine chứa thành phần sởi, do ngân sách TP.HCM mua hoặc do Bộ Y tế cấp. Riêng trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản kiến nghị với Bộ Y tế về việc tiêm vaccine sởi cho trẻ em trong độ tuổi này. Thành phố sẽ triển khai tiêm ngay khi Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Giá vé metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cao nhất 20.000 đồng. Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM về việc ban hành giá vé của tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Dựa trên tiến độ dự án, Sở GTVT dự kiến tuyến Metro số 1 sẽ khai thác vận hành vào đầu năm 2025. Do đó, việc ban hành giá vận tải hành khách trên tuyến này là cần thiết để chuẩn bị điều kiện vận hành khai thác thương mại theo kế hoạch.

Cụ thể, đối với khách dùng tiền mặt, giá vé tàu cho mỗi lượt được đề xuất thấp nhất là 7.000 đồng, cao nhất là 20.000 đồng. Riêng khách hàng mua vé không dùng tiền mặt, giá vé thấp nhất là 6.000 đồng/lượt và cao nhất 19.000 đồng mỗi lượt.

Đối với khách mua vé ngày là 40.000 đồng (không giới hạn số lượt đi lại trong ngày); vé 3 ngày là 90.000 đồng (không giới hạn số lượt đi trong 3 ngày).

Khách phổ thông mua vé tháng là 300.000 đồng (không giới hạn lượt đi trong tháng). Giá vé tháng cho học sinh, sinh viên là 150.000 đồng. Giá vé trên đã bao gồm bảo hiểm hành khách.