Saigon Expresso: Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ gấp đôi

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ gấp đôi, mở 3 cửa; 32 nhà băng cho vay gói 405.000 tỷ đồng lãi suất thấp sau bão... là những tin tức được quan tâm trong ngày.

Ngày 24/9/2024

32 nhà băng cho vay gói 405.000 tỷ đồng lãi suất thấp sau bão. Đã có 32 ngân hàng đăng ký gói tín dụng mới theo chỉ đạo của Thủ tướng với tổng quy mô 405.000 tỷ đồng , lãi suất thấp hơn 0,5-2% hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chia sẻ tại hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần về các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Cụ thể, Thống đốc chia sẻ sau khi cơn bão số 3 (bão Yagi) xảy ra, dưới sự kêu gọi của Chính phủ và NHNN, các NHTM cổ phần cũng đã cùng các NHTM vốn Nhà nước đã đóng góp 40 tỷ đồng an sinh xã hội hỗ trợ cho người dân chịu tác động bởi cơn bão. NHNN cũng đã tổ chức hội nghị với toàn hệ thống kết nối với 26 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão Yagi để yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng để khẩn trương khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Đình chỉ công ty cung cấp suất ăn khiến gần 100 công nhân ngộ độc ở Đồng Nai. Ngày 23/9, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất TMDV Thiên Hồng Phúc (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), đơn vị cung cấp thức ăn khiến gần 100 công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tối 15/5. Cụ thể, công ty này bị xử phạt 180 triệu đồng do vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm trong chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên. Đồng thời, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 4 tháng. Ngoài ra, buộc công ty chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho người bị ngộ độc thực phẩm.

Cảnh báo chiêu trò mạo danh CSGT gửi thông báo phạt nguội. Theo Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ Thông tin & Truyền thông, nhiều người bị kẻ mạo danh CSGT thông báo kết quả phạt nguội, sập bẫy do không nắm rõ quy trình xử lý của lực lượng chức năng. Thủ đoạn chung của các đối tượng là tự xưng CSGT, thông báo hành vi vi phạm. Tuy nhiên do quá thời hạn xử lý, chúng đề nghị người vi phạm cung cấp số biên bản. Nếu người vi phạm chưa nhận biên bản, đối tượng giả danh yêu cầu cung cấp hàng loạt thông tin như tên, tuổi, địa chỉ, số CMND/CCCD, số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng… để lực lượng chức năng cung cấp số biên bản, hành vi vi phạm, hình thức xử lý, số tiền xử phạt. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Những người có tâm lý nhẹ dạ, không cảnh giác sẽ trở thành "con mồi" cho kẻ chiếm đoạt tài sản. Cục ATTT khuyến cáo người dân tỉnh táo khi nhận cuộc gọi, tin nhắn từ những đối tượng không rõ danh tính. Người dân cần chủ động tìm hiểu và kiểm tra, xác minh danh tính đối tượng bằng cách liên hệ qua các trang thông tin chính thống.

Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ. Ngày 23/9, ông Võ Tấn Nhẫn - Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An ký văn bản thông báo về việc tăng cường xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An. Ông cho biết để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường và đang xuống thấp, đồng thời không xả nhanh, đột ngột nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra cho hạ du, Công ty Thủy điện Trị An tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ.

Theo văn bản thông báo, vào lúc 12h trưa 23/9, sau khi đã tiến hành xả tràn được 2 giờ, mực nước thượng lưu hồ là 60,78m, mực nước hạ lưu tại nhà máy là 4,7m, lưu lượng nước về hồ là 1.700m3/giây. Dự kiến 1-2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ hơn 1.400m3/giây, lưu lượng nước xả qua đập tràn là 150m3/giây, lưu lượng nước qua tuabin phát điện 815m3/giây.

Thời điểm 9h sáng 24/9 sẽ thực hiện xả tràn với lưu lượng nước xả qua đập tràn là 320m3/giây, lưu lượng nước qua tua bin phát điện từ 800 - 850m3/giây, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là từ 1.120 - 1.170m3/giây.

Đến thời điểm 11h ngày 24/9, sẽ thực hiện xả tràn với lưu lượng nước xả qua đập tràn tăng lên 480m3/giây, lưu lượng nước qua tua bin phát điện từ 800 - 850m3/giây, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là từ 1.280 - 1.330m3/giây.

Sau đó, tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn. Công ty thông tin đến các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Thời tiết ngày 24/9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 24/9, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm. TP.HCM và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ được dự báo sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.