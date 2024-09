Saigon Expresso: Hủy hơn 300 chuyến bay vì siêu bão Yagi

Bên cạnh đó, thông tin đường sắt Việt Nam hủy 12 đoàn tàu để tránh siêu bão số 3, khởi tố bị can, bắt giam 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng cũng đáng chú ý.

Ngày 7/9/2024

Ấn định ngày xét xử Trương Mỹ Lan. TAND TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm giai đoạn 2 ra xét xử vào ngày 19/9. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 19/10. Vụ án sẽ được xét xử công khai tại trụ sở TAND TP.HCM. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Thị Hà.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử xác định có 35.824 bị hại, cùng 534 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hủy hơn 300 chuyến bay vì siêu bão Yagi. Theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Nội Bài (Hà Nội) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã thông báo tạm ngừng khai thác trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày 7/9 để tránh ảnh hưởng từ bão số 3.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra công tác phòng chống bão, lũ tại các sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu, công tác điều hành, chỉ huy... có phương án bảo đảm an toàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay; căn cứ vào tình hình diễn biến của bão để xem xét dừng khai thác tại một số sân bay nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3.

Mẹ thương nặng, hai con gái tử vong sau tai nạn ở TP.HCM. Khoảng 18h ngày 5/9, người phụ nữ điều khiển xe máy chở hai con gái trên đường Trần Văn Giàu theo hướng huyện Bình Chánh đi quận Bình Tân. Khi đến đoạn giao giữa đường Trần Văn Giàu với đường Nguyễn Cửu Phú, xe máy do người phụ nữ điều khiển xảy ra va chạm với xe container chạy cùng chiều và đang rẽ phải vào đường Nguyễn Cửu Phú.

Vụ va chạm khiến xe máy trượt đổ, 3 mẹ con bị văng ra đường. Người mẹ bị chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu, còn hai bé gái tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế dừng phương tiện rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân tai nạn và danh tính các nạn nhân đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

CSGT đỡ đẻ cho sản phụ sinh đôi trên cao tốc. Khi đang làm nhiệm vụ ở đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang), tổ CSGT số 5, đội 7 (Cục CSGT, Bộ Công an) gồm: Trung tá Trịnh Phương Duy, Thiếu tá Phạm Văn Hiệp, Trần Xuân Trường và Đại uý Nguyễn Văn Hoá (cán bộ K02) phát hiện ôtô BKS tỉnh Tiền Giang dừng ở làn khẩn cấp, trong đó người đàn ông có biểu hiện lo lắng, hốt hoảng.

Trong ôtô có chị Nguyễn Thị Ánh Xuân vẻ mặt đau đớn, la hét, cạnh đó là chồng, anh Phan Huỳnh Anh Tuấn, cần trợ giúp. Thấy tình hình nguy cấp, tổ CSGT và anh Tuấn hỗ trợ chị Xuân "vượt cạn" sinh 1 bé trai. Sau đó, lực lượng CSGT tiếp tục hỗ trợ, đỡ đẻ cho chị Xuân sinh tiếp cháu bé thứ 2 trên xe. CSGT sau đó nhanh chóng đưa họ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Khởi tố bị can, bắt giam 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng. Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền tại mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12) về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật hình sự. Đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự.

TP.HCM đốn hạ nhiều cây mục gốc trước siêu bão Yagi. Ngày 6/9, lực lượng công nhân của công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM khẩn trương cắt tỉa cành nhánh, đốn hạ những cây xanh có dấu hiệu già cỗi trên một số tuyến đường trung tâm thành phố nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc cho người đi đường khi xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Đường sắt Việt Nam hủy 12 đoàn tàu để tránh siêu bão số 3. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết các đoàn tàu dừng khai thác từ ngày 7 đến 12/9 để tránh ảnh hưởng bão Yagi- bão số 3 gồm: Tàu LP5, HP2, tàu LP8, LP7 chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng trong ngày 7/9; Tàu tàu HP1 và LP2 tuyến Hà Nội - Hải Phòng ngày 8/9; Tàu NA1 và NA2 tuyến Hà Nội - Vinh ngày 7/9.

Với tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM sẽ dừng chạy tàu SE11 xuất phát tại Hà Nội ngày 9 và ngày 10/9; dừng chạy tàu SE12 xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 11 và 12/9. Hành khách có vé đi các chuyến tàu dừng khai thác được trả vé tàu hoặc đổi lịch trình sang các chuyến tàu khác và không mất phí đổi, trả vé.