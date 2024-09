Saigon Expresso: Kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ Mái ấm Hoa Hồng

Bên cạnh đó, thông tin vụ 2 nam sinh bị đánh hội đồng, phạt hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường hay TP.HCM có siêu thị AEON mới cũng đáng chú ý.

Ngày 27/9/2024

Cháy lớn tại phòng tranh ở TP.HCM. Khoảng 6h30 ngày 26/9, ngọn lửa bùng lên từ xưởng khung - phòng tranh (chuyên vẽ tranh sơn dầu, dán tường...) với thiết kế hai tầng nằm trên đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, bên trong xưởng khung - phòng tranh chưa mở cửa hoạt động. Phát hiện cháy, nhiều người dân chạy đến hô hoán báo cháy rồi dùng nước, bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Nhà Bè điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát phải phá cửa cuốn để tiếp cận đám cháy. Đến gần 7h30, đám cháy được dập tắt.

TP.HCM phạt hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho biết tại buổi họp báo định kỳ của UBND thành phố, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt 129.845 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (tăng 1.244 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023), qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ giảm 7% (tương đương 79 vụ), số người chết giảm 33% (167 người).

Thượng tá Hà cũng thông tin cụ thể về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Nguyễn Văn Cừ. Đây là tuyến đường “huyết mạch” nối các quận 1, 3, 5 ở trung tâm thành phố với quận 7, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè. Vì vậy, theo ông Hà, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường này tương đối cao, người tham gia giao thông đa dạng, việc vi phạm liên quan nồng độ cồn diễn biến phức tạp.

Với tình hình đó, chỉ trên tuyến đường này, trong 9 tháng đầu năm, Đội CSGT Bến Thành đã phát hiện và xử lý 1.717 trường hợp vi phạm liên quan đến người điều khiển phương tiện trên đường có nồng độ cồn.

Công an TP.HCM đang xác minh vụ 2 nam sinh bị đánh hội đồng. Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại một nhóm thanh niên (có người mặc đồ thường, có người mặc đồng phục của trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM) vây đánh hai người cũng mặc đồng phục của trường này. Nhóm thanh niên hung hăng khi liên tục đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, lưng nạn nhân. Xung quanh có nhiều nam sinh khác chứng kiến.

Một số người dân địa phương thấy sự việc đã xông vào giải cứu hai người bị đánh. Sau đó, nhóm thanh niên rời đi. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào trưa 25/9 ở đường số 36, phường Linh Đông, TP Thủ Đức. Ngay khi nắm thông tin, Công an phường Linh Đông xác minh, mời những người liên quan đến làm việc.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân vụ bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng. Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP.HCM cho biết UBND quận 12 đang tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý theo trình tự vụ trẻ bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng, quận 12.

Sở cũng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại các cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Người phụ nữ ở TP.HCM đến Trà Vinh nhận chạy án để lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu. Ngày 26/9, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thùy Trinh (51 tuổi, ngụ TP.HCM) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2021, bị can P. (ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt tạm giam để điều tra về tội giết người. Sau đó, người thân của P. đã tìm đến trinh để nhờ chạy án giúp đỡ để P. không bị ngồi tù.

Trinh nói bản thân có mối quan hệ thân thiết với cán bộ công tác tại cơ quan pháp luật sẽ giúp cho P. không bị phạt tù với giá 500 triệu đồng. Tin tưởng, người nhà của P. đã chuyển tiền cho Trinh. Ngày 26/8/2022, TAND tỉnh Trà Vinh xử phạt P. 16 năm tù. Lúc này, người nhà của P. không liên lạc được với Trinh nên trình báo cơ quan công an.

Thêm một siêu thị AEON ở TP.HCM. Ngày 26/9, AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Tạ Quang Bửu - Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8, TP.HCM. Đây là trung tâm thứ 8 của AEON ở Việt Nam và thứ 4 của hệ thống nằm bên ngoài trung tâm mua sắm AEON.