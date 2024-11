Saigon Expresso: Mẹ bỏ 2 con trai sơ sinh trong thùng xốp ở TP.HCM

Bên cạnh đó, thông tin TP.HCM sửa gần 4.000 căn hộ cũ làm nhà tái định cư, tình hình bệnh truyền nhiễm ở các tỉnh thành phía Nam cũng đáng chú ý.

Ngày 17/11/2024

Đỉnh triều cường vượt báo động 3, TP.HCM nguy cơ ngập sâu nhiều nơi. Ngày 16/11, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết khu vực Nam bộ đang bước vào giai đoạn triều cường rằm tháng 10 âm lịch đạt đỉnh.

Theo Đài khí tượng Nam Bộ, mực nước tại hầu hết trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai khả năng biến đổi chậm trong 1-2 ngày nữa, sau đó xuống lại. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này có thể xuất hiện vào ngày 16-17/11 (tức 16-17 tháng 10 Âm lịch), trong đó nhiều trạm đo được trên BĐ3.

Đài khí tượng lưu ý đây là kỳ triều cường cao, khả năng gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng tới giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

TP.HCM sửa gần 4.000 căn hộ cũ làm nhà tái định cư. UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác sửa chữa phần sở hữu chung tại các chung cư do Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý.

Thực tế, theo báo cáo của Sở Xây dựng TP hồi cuối tháng 7, TP.HCM đã phân bổ 3.944 căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước cho UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức. Các địa phương này phải chịu trách nhiệm phê duyệt kế hoạch quản lý, sử dụng vào mục tiêu tái định cư.

Theo chỉ đạo mới này, UBND TP.HCM giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện quản lý sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư được phân bổ của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện để triển khai thực hiện sửa chữa các căn hộ, phần sở hữu chung tại các chung cư.

Mẹ 24 tuổi bỏ hai bé trai sơ sinh trong thùng xốp ở TP.HCM. Khoảng 3h sáng 16/11, người dân sinh sống trên đường Kênh T2, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) phát hiện có tiếng trẻ khóc; kiểm tra thì phát hiện hai bé trai sơ sinh bị bỏ trong thùng xốp.

Kiểm tra bên trong thùng xốp, nhiều người phát hiện có lá thư viết tay với nội dung: "Tôi tên N.T.H. SN 2000. Tôi đã sinh hai bé trai lúc 7h ngày 15/11. Vì chồng bỏ đi, tôi không có đủ kinh tế, khả năng nuôi hai bé, mong ai có khả năng xin nhận nuôi hai bé...". Vụ việc đang được địa phương làm rõ.

Nhiều bệnh truyền nhiễm ở các tỉnh phía Nam vẫn tăng cao. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai, trong tuần 46 ghi nhận 447 ca mắc sởi, tăng 28,8% so với tuần trước. So với tuần trước, số ca mắc tăng ở 8/11 huyện và thành phố, trong đó tăng nhiều ở Xuân Lộc, Tân Phú, Long Thành, Vĩnh Cửu, Biên Hòa.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam cũng ghi nhận tình hình ca bệnh sởi vẫn tăng qua từng tuần. Tại TP.HCM ghi nhận 167 ca sởi, tăng 29% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sởi tích lũy từ đầu năm đến nay là 1.635 ca. Các quận, huyện có số ca mắc cao bao gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức. Tại TP Cần Thơ, số ca nhập viện do sởi tăng 700%, sốt phát ban tăng 46% so với cung kỳ năm 2023.

Phát hiện thi thể nam giới lõa thể dưới kênh nước ở TP.HCM. Ngày 16/11, nhóm công nhân thi công dự án bờ kè kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (đoạn qua KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì tá hỏa phát hiện thi thể người nổi lên mặt nước ở công trình. Khi nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa để điều tra, khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Công an ghi nhận, thi thể là nam giới, khoảng hơn 20 tuổi, tử vong trong tình trạng khỏa thân, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Công an không tìm thấy giấy tờ của nạn nhân. Công an đề nghị ai biết các thông tin liên quan đến người đàn ông nói trên thì liên hệ trình báo để phối hợp điều tra.