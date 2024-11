Saigon Expresso: Thực hư clip thanh niên cầm súng gây rối ở TP.HCM

Giải vô địch mèo toàn cầu ở TP.HCM, Hà Nội chuyển rét nhất 18 độ, thêm 7 người bị bắt sau cái chết của thanh niên 24 tuổi ở Bến Tre... là những tin tức đáng chú ý.

Ngày 4/11/2024

Giải vô địch mèo toàn cầu ở TP.HCM. Ngày 2-3/11, cuộc thi Giải vô địch mèo toàn cầu WCF World Show, diễn ra tại quận 7 (TP.HCM), thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu mèo. 150 "thí sinh" mèo từ Thái Lan, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Việt Nam tranh vương miện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Thế Vinh, Phó Chủ tịch Liên chi hội mèo Việt Nam, cho biết lượng người tham gia tăng gần gấp đôi so với năm trước. "Đây là năm thứ 5 cuộc thi được tổ chức và là cuộc thi có quy mô lớn nhất của liên chi hội khi có hơn 150 bé mèo tham dự", anh nói.

Không khí lạnh mạnh bổ sung, Hà Nội chuyển rét nhất 18 độ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng ngày 4/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ; sau đó đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Từ ngày 4/11, ở khu vực vùng núi, trung du phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng đồng bằng Bắc Bộ trời lạnh. Đáng lưu ý, từ 5-6/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày và đêm 4/11 có mưa, mưa rào; ngày trời lạnh với nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ.

Thực hư clip thanh niên cầm súng gây rối ở bến xe TP.HCM. Ngày 3/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ cầm súng nhắm vào nhiều người đi đường. Bối cảnh clip cho thấy là ở trước cửa Bến xe miền Tây và đường An Dương Vương, quận Bình Tân (TP.HCM).

Theo xác minh, sự việc xảy ra sáng 2/11, vật mà người thanh niên cầm trên tay là súng nhựa. Khi đó, thanh niên trên cầm súng nhựa chĩa vào nhiều người nhưng không gây hại cho ai. Những người tại hiện trường gọi điện báo và lực lượng công an địa phương có mặt, đưa nam thanh niên về làm việc. Người nhà sau đó cho biết, nam thanh niên có những vấn đề về sức khoẻ, thần kinh.

Trước đây, nam thanh niên từng vài lần ra bến xe miền Tây gây ồn ào, chửi bới vô cớ người qua lại nhưng chưa gây hại cho ai.

Đại ca giang hồ một thời Bình 'Kiểm' vừa ra tù đã bị bắt giữ. Một nguồn thông tin cho hay Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phía Nam phối hợp cùng một số đơn vị liên quan, bắt giữ đại ca giang hồ một thời Bình “Kiểm”, tức Phạm Đức Bình (54 tuổi, quê Quảng Ninh).

Thông tin cho hay Bình “Kiểm” bị bắt để điều tra liên quan đến một vụ mua bán vũ khí quân dụng của đối tượng có biệt danh V. “mèo”.

Bình “kiểm” từng bị tuyên án 28 năm tù về các tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Với nhiều lần giảm án, sau gần 20 năm, Bình “Kiểm” ra tù trước thời hạn và sinh sống ở TP.HCM.

Thêm 7 người bị bắt sau cái chết của thanh niên 24 tuổi ở Bến Tre. Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bến Tre khởi tố, bắt giam 7 bị can 16-21 tuổi để điều tra hành vi “Giết người”. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ Mai Nhật Danh (24 tuổi, ngụ TP Bến Tre) bị chém tử vong hồi tháng 3 năm nay. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam 3 bị can.