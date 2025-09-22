Sân bay Hong Kong đóng cửa lâu nhất lịch sử vì bão Ragasa

Trong khi sân bay Hong Kong đóng cửa 36 tiếng, Philippines tạm dừng các tour du lịch và đóng cửa điểm tham quan trước sự đe dọa từ siêu bão Ragasa.

Du khách đi bộ qua khu phố Tây Cửu Long (Hong Kong) trong mưa hôm 20/9. Ảnh: Eugene Lee

Siêu bão số 9 Ragasa (còn được gọi là bão Nando) với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17, trở thành siêu bão mạnh nhất trên Trái Đất trong năm 2025, đe dọa tính mạng, cơ sở hạ tầng, giao thông và ngành du lịch khắp châu Á.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), sau khi đi qua vùng nước ấm, siêu bão Ragasa sẽ đạt được sức mạnh bùng nổ. Tâm bão dự báo vượt qua eo biển Luzon, đổ bộ vào các đảo Batanes hoặc Babuyan vào đầu giờ chiều hôm nay (22/9), trước khi hướng về phía nam Đài Loan, Hong Kong và vùng ven biển Trung Quốc đại lục như Quảng Đông, Phúc Kiến.

Các cảnh báo du lịch khẩn cấp đã được phát đi tại khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines), miền nam Đài Loan và Hong Kong.

Nhiều hãng hàng không lớn như Cathay Pacific, Hong Kong Airlines phải hủy hoặc điều chỉnh chuyến bay, đồng thời miễn phí đổi vé cho khách trong khung thời gian từ 23-25/9. Hệ thống cảng biển, dịch vụ phà cũng đồng loạt dừng hoạt động, gây gián đoạn nghiêm trọng cho du lịch trong nước lẫn quốc tế.

Du khách Việt Hà Hiển tại Hong Kong trước siêu bão Yagi tháng 9/2023. Ảnh: Hà Hiển.

Tại Philippines, ngành du lịch đã tạm ngưng các tour, đóng cửa metro và điểm tham quan ở khu vực bị ảnh hưởng. Lúc 8h, tâm bão cách thủ đô Manila (Phillippines) khoảng 580 km về phía Bắc - Đông Bắc.

Cơ quan chức năng nước này kêu gọi du khách, công ty lữ hành tuân thủ khuyến cáo, chủ động dời lịch trình. Các khách sạn, resort triển khai biện pháp an toàn, chuẩn bị y tế và nhu yếu phẩm cho khách lưu trú. Nhiều điểm đến nổi tiếng như Batanes, Babuyan, Cagayan đang đối diện với tình trạng hủy tour, khách mắc kẹt và nguy cơ hạ tầng du lịch bị hư hại nặng, TTW đưa tin.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) dự báo bão Ragasa sẽ tiến vào vùng biển ngoài khơi hòn đảo vào 6h ngày 22/9 (giờ địa phương). Các khách sạn ở Hoa Liên và dọc bờ đông ưu tiên phương án đảm bảo an toàn cho khách. Chiều 21/9, công viên văn hóa lâm nghiệp Lâm Điền Sơn (Hoa Liên, Đài Loan) cũng đóng cửa sớm để chuẩn bị ứng phó với bão Ragasa.

Trong khi đó, sân bay quốc tế Hong Kong có kế hoạch tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách trong 36 giờ (từ 18h ngày 23/9 đến 6h ngày 25/9), thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử. Giới chức Hong Kong đang nỗ lực để hạn chế ảnh hưởng do bão, tránh tái diễn cảnh 10.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay qua đêm do cơn bão Koinu ập đến hồi tháng 10/2023.

Các hãng hàng không đang lên lịch lại các chuyến bay đường dài, đồng thời các máy bay không sử dụng sẽ được đưa ra khỏi Hong Kong để tránh thiệt hại, Business Today đưa tin.

Các vận động viên bơi lội tham gia cuộc đua Tolo Harbour dưới trời mưa vào chủ nhật (21/9). Ảnh: Sam Tsang.

Trong khi cả châu Á "đứng ngồi không yên" trước cơn bão, 600 vận động viên bơi lội vẫn tham gia Giải bơi mở rộng Cross Tolo Harbour tại cảng Tolo (Hong Kong) vào chủ nhật (21/9) bất chấp cảnh báo mưa bão và khuyến cáo không nên bơi ngoài trời. Hiệp hội thể thao Tai Po cho biết cảnh báo không được đưa ra, nếu có, họ đã hoãn sự kiện này.

Cũng trong ngày 21/9, trận bóng đá giữa Tai Po và Kowloon City tại Sân vận động Sham Shui Po vẫn được trọng tài Luk Kin-sun cho phép tiếp tục giữa cơn mưa xối xả, bất chấp cảnh báo mưa bão từ Đài quan sát.

Cơn bão Ragasa đã gây ra mưa lớn trên diện rộng ở Tây Nam và Nam Trung Quốc. Tại thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, mưa lớn khiến một số cây xanh gãy đổ.

Sân vận động Sham Shui Po ngập nước trong trận đấu giữa Kowloon City và Tai Po hôm 21/9. Ảnh: Paul McNamara.

Khi siêu bão Ragasa đang tiến gần, cơ quan chức năng kêu gọi du khách và doanh nghiệp du lịch tuân thủ hướng dẫn từ cơ quan khí tượng. Du khách đang có mặt tại các khu vực chịu ảnh hưởng cần ở yên nơi an toàn, theo dõi bản tin và sẵn sàng sơ tán khi có lệnh.

Những người chuẩn bị đi du lịch được khuyến cáo hoãn hành trình, xác nhận lại việc đổi vé và linh hoạt sắp xếp kế hoạch, trong lúc chờ các dịch vụ hàng không, đường biển và đường bộ được khôi phục sau bão.