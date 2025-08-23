San hô gãy, cá chết la liệt ở Khánh Hoà

Cảnh tượng hàng chục con cá nhỏ chết xếp chồng lên nhau dưới đáy biển vịnh Nha Phu (Khánh Hòa) gây ngỡ ngàng cho nhóm du khách đi lặn người Đức ngày 15/8.

Cảnh cá chết hàng loạt, san hô khô cứng ở Khánh Hòa Ngày 15/8, nhóm du khách đi lặn ở hòn Bạc (gần vịnh Nha Phu, Khánh Hòa) phát hiện hàng chục xác cá chết trong tình trạng mất mắt, hở bụng, san hô khô cứng nghi do hậu quả từ việc đánh bắt bằng mìn.

Ông Lê Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Đông Ninh Hòa, xác nhận đơn vị đã nắm được tình hình vụ việc cá chết, san hô gãy rạp ở khu vực hòn Bạc (gần vịnh Nha Phu). Ông cho biết tình trạng đánh bắt cá bằng mìn vẫn còn diễn ra dù cơ quan chức năng tăng cường tuần tra.

"Kẻ gian thường 'ra tay' vào ban đêm tại các vùng biển vắng, họ làm rất nhanh nên rất khó để lực lượng chức năng kiểm soát", ông Tâm cho hay.

Trước đó, ngày 15/8, anh Nguyễn Quang Huy, giáo viên lặn của Hiệp hội Hướng dẫn viên Lặn biển Chuyên nghiệp (PADI), tham gia lặn cùng một đoàn khách người Đức và nhóm học sinh lặn người Việt tại hòn Bạc, nằm gần vịnh Nha Phu (cách trung tâm TP Nha Trang, Khánh Hòa, khoảng 20 km).

Cận cảnh khối san hô khô cứng dưới đáy hòn Bạc ngày 15/8. Ảnh: NVCC.

Sau khi xuống khu vực đáy, cả đoàn bàng hoàng phát hiện hàng chục con cá với kích thước nhỏ đã chết trong tình trạng bể bụng, mất mắt. Các rạn san hô gần đó cũng khô cứng.

"Trước cảnh tượng trên, tôi không biết giải thích như thế nào với nhóm khách người Đức", Huy nói với Tri Thức - Znews.

Đến chiều 19/8, xác cá bắt đầu phân hủy và mục rữa.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm lặn biển, Huy cho biết đây có thể là hậu quả của việc sử dụng thuốc nổ đánh bắt cá trái phép. Kẻ gian đã kích kíp nổ nhưng thấy người lặn biển nên vội điều khiển thuyền bỏ chạy, chưa kịp vớt cá lên.

Đánh bắt cá bằng mìn là phương pháp mang tính hủy diệt cao đối với hệ sinh thái môi trường biển. Hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, kẻ gian không những không chấm dứt tình trạng này mà còn chế tạo phương án tinh vi hơn là sử dụng áp suất. Theo anh Huy, thay vì xuất hiện cột nước cao, giờ đây, sau khi kích kíp nổ, bề mặt nước chỉ gợn sóng nhẹ. Điều này gây khó cho cơ quan chức năng trong việc tìm kiếm và phát hiện đối tượng.

Còn đối với người lặn, trong phạm vi từ 500 m đến 2 km, người lặn có thể chịu tiếng nổ lớn dưới nước, gây thủng màng nhỉ, mất phương hướng, choáng, thậm chí là tử vong.

Cảnh tượng cá chết la liệt dưới đáy hòn Bạc ngày 15/8. Ảnh: NVCC.

Thông tin từ Viện Hải dương học Nha Trang, vịnh Nha Phu có diện tích khoảng 1.500 ha, có hệ sinh thái đa dạng với 232 loài thực vật phù du.