Sân khấu lập phương khổng lồ trong đêm countdown tại The Global City

The Global Celebration với những tên tuổi đình đám của showbiz Việt và DJ quốc tế từ Las Vegas (Mỹ) hứa hẹn mang đến màn trình diễn đỉnh cao, đêm countdown bùng nổ.

Lễ hội đón năm mới 2025 - The Global Celebration - là sự kiện countdown quy mô, mang đến trải nghiệm độc đáo, kể câu chuyện đầy cảm hứng về chất sống thành thị quốc tế tại The Global City trên sân khấu The Global Stage.

Sân khấu LED lập phương lớn bậc nhất Việt Nam

Nếu từng nghe đến những màn trình chiếu hình ảnh ấn tượng trên màn hình LED tại Quảng trường Thời đại ở New York hay khao khát chiêm ngưỡng quả cầu ánh sáng khổng lồ Sphere tại Las Vegas, bạn đừng bỏ lỡ trải nghiệm ấn tượng ở The Global City với sân khấu LED lập phương kích thước lên đến 608 m2.

The Global Stage là sân khấu độc đáo có hình dáng khối vuông, với 5 mặt được bao phủ bởi các màn hình LED ứng dụng công nghệ hiển thị hình ảnh trong suốt hàng đầu hiện nay, mang đến cho khán giả trải nghiệm thị giác đa chiều và khả năng tương tác với hiệu ứng hình ảnh từ mọi góc độ.

Masterise Homes giới thiệu trải nghiệm mang tính cá nhân hóa lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Sân khấu LED lập phương chính thức ra mắt tại The Global City vào đêm Giáng sinh 24/12 và mở cửa đón khách trải nghiệm đến ngày 28/12. Thời gian này, hình ảnh người dân và du khách được hiển thị trên màn hình LED khổng lồ, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa độc đáo.

Dàn sao Việt “đổ bộ” The Global Celebration

The Global Stage cũng là sân khấu trình diễn countdown của chị đẹp Trang Pháp, Bảo Anh, Thảo Trang, anh tài (S)TRONG Trọng Hiếu, anh trai Quân A.P cùng những ngôi sao hàng đầu showbiz Việt như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Tăng Duy Tân, Tiên Tiên và Mỹ Anh.

Trên sân khấu mang tính biểu tượng này, mỗi nghệ sĩ kể câu chuyện về chất sống thành thị quốc tế tại The Global City: Trẻ trung, sôi động, sáng tạo, tiên phong, đa trải nghiệm và đầy cảm hứng trong đêm đại nhạc hội chủ đề The Global Celebration.

Chương một mở màn với phần trình diễn của Bảo Anh, (S)TRONG Trọng Hiếu và Mỹ Anh. Khán giả sẽ gặp gỡ định nghĩa phong cách sống sôi động, trẻ trung, tràn đầy năng lượng và đam mê khám phá.

Phần trình diễn của Tăng Duy Tân, Thảo Trang, Tiên Tiên và Quân A.P trong chương hai là câu chuyện về sức sáng tạo không giới hạn, không gian nghệ thuật tự do, cuộc phiêu lưu bất tận, góc phố nghệ thuật và không gian xanh thơ mộng của khu đô thị biểu tượng. Ở nơi đây, niềm vui được nhân đôi từng khoảnh khắc, mỗi điểm đến đều mang lại câu chuyện bất ngờ thú vị.

Chương ba vẽ nên chân dung của cộng đồng cư dân tại trung tâm mới. Đó là những con người tiên phong, dám nghĩ, dám làm và đã khẳng định bản thân với màu sắc riêng biệt không trộn lẫn như ca sĩ Hồ Ngọc Hà - biểu tượng của nhan sắc, thời trang, tài năng âm nhạc; chị đẹp sành điệu Trang Pháp - quý cô hiện đại và thông minh. Cuối cùng, màn trình diễn kết hợp giữa kỹ thuật ánh sáng và giọng hát của Noo Phước Thịnh sẽ tôn vinh tinh thần tiên phong, chủ động, văn minh của cộng đồng cư dân toàn cầu nơi đây.

Cảm hứng cho một năm mới tỏa sáng

Qua 2 mùa lễ hội countdown đầy dấu ấn, Masterise Homes nhận rabao nhiêu pháo hoa trên bầu trời cũng không thể sánh bằng ánh sáng từ niềm hạnh phúc của người tham dự.

Năm nay, Masterise Homes tổ chức lễ hội countdown với trải nghiệm mang tính biểu tượng, nơi mỗi khách mời là một phần quan trọng của lễ hội ấy. Với chủ đề The Global Celebration, Masterise Homes lan tỏa thông điệp - cùng The Global City “be the celebration” - tôn vinh bản thân, nhớ rằng bạn chính là “spotlight” trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời mình.

Sân khấu biểu tượng của The Global Celebration.

Đó là lý do Masterise Homes mang đến sân khấu LED lập phương độc đáo, kết hợp công nghệ hiện đại để tôn vinh cảm xúc và hình ảnh cá nhân, giống như quả cầu ánh sáng Sphere hay màn hình LED ở Quảng trường Thời đại huyền thoại.

Nhóm người bay từ Gravity Industries - với màn trình diễn hoành tráng - trở lại sự kiện, truyền cảm hứng để khán giả nhận ra mỗi người đều có thể bay cao hơn, đạt được thành công lớn hơn trong năm tới.

Thông qua chuỗi hoạt động đẳng cấp thế giới, The Global Celebration mở ra cơ hội để mọi người tận hưởng trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo, hòa mình vào bữa tiệc cảm xúc và cảm nhận năng lượng độc đáo từ phong cách sống thành thị quốc tế tại trung tâm mới The Global City.