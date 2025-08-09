Sản lượng của BYD sụt giảm lần đầu tiên sau 17 tháng

Đà tăng trưởng thần tốc của hãng xe điện lớn nhất thế giới đang gặp phải những thách thức mới giữa bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu chững lại.

Tập đoàn sản xuất ôtô hàng đầu Trung Quốc BYD đã chứng kiến sản lượng xe trong tháng 7/2025 giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau chuỗi 16 tháng tăng trưởng liên tiếp. Diễn biến này cho thấy đà mở rộng mạnh mẽ của hãng xe điện lớn nhất thế giới đang có dấu hiệu chững lại.

Là thương hiệu xe điện hàng đầu thế giới trong năm 2024, BYD cũng không thể tránh khỏi tác động từ xu hướng sụt giảm nhu cầu xe điện hóa trên toàn cầu.

Theo báo cáo hàng tháng gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, BYD đã sản xuất 317.892 xe thuần điện và xe hybrid PHEV trong tháng 7/2025. Trong khi đó, doanh số bán hàng tăng nhẹ 0,6%, đạt 344.296 xe - giảm đáng kể so với mức tăng trưởng 12% của tháng 6/2025.

Mặc dù doanh số và sản lượng của xe điện vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm ngoái, phân khúc PHEV lại ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể, doanh số PHEV giảm 22,6%, trong khi sản lượng giảm tới 24,6%. Đây là tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong cơ cấu tiêu thụ các dòng xe của BYD giữa bối cảnh thị trường đang có những biến động rõ nét.

Mới đây, các hãng xe Trung Quốc, bao gồm cả BYD, bị phanh phui hàng loạt chiêu trò thổi phồng doanh số tại thị trường nội địa, điển hình là việc đăng ký bảo hiểm trước cho những chiếc xe chưa thực sự được bán ra.

Lần gần nhất BYD ghi nhận sự sụt giảm sản lượng là vào tháng 2/2024, thời điểm mà toàn ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, vốn diễn ra muộn hơn so với năm trước. Khi đó, cả sản lượng và doanh số đều giảm.

Được xem là đối thủ lớn nhất đến từ Trung Quốc của Tesla, BYD đã đạt đỉnh về sản lượng và doanh số trong quý IV/2024. Tuy nhiên, kể từ đầu năm nay, đà tăng trưởng này đã dần chững lại. Với hơn 4 triệu xe bán ra trong năm 2024, trong đó xe điện chiếm 41%, BYD đã chính thức vượt Tesla để trở thành hãng sản xuất xe điện lớn nhất thế giới.

Theo một số nguồn tin, BYD đã hủy các ca làm đêm tại một số nhà máy, cắt giảm sản lượng xuống còn khoảng 66% công suất tại một số cơ sở. Đồng thời, kết hoạch mở rộng nhà máy tại nhiều thị trường cũng đang được xem xét lại.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc chiến giá cả ngày càng khốc liệt tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới – Trung Quốc – BYD đã buộc phải điều chỉnh chiến lược sản xuất. Theo Reuters, hãng đã giảm số ca làm việc tại một số nhà máy và tạm hoãn việc mở thêm dây chuyền sản xuất mới, như một phần trong nỗ lực kiểm soát chi phí và điều chỉnh theo nhu cầu thị trường.

Sự sụt giảm lần này dù không lớn nhưng là một chỉ dấu quan trọng, phản ánh thách thức mà BYD, cũng như toàn ngành công nghiệp xe điện, đang đối mặt trong giai đoạn điều chỉnh sau thời kỳ bùng nổ.