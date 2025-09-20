Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Sản phụ cùng thai nhi tử vong tại bệnh viện ở Đắk Lắk nghi tắc ối

  • Thứ bảy, 20/9/2025 09:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù được tích cực cấp cứu, một sản phụ cùng thai nhi đã tử vong tại một bệnh viện ở Đắk Lắk với chẩn đoán tắc ối.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên - nơi sản phụ được chuyển đến cấp cứu nhưng không qua khỏi

Sáng 20/9, bà Lê Ka Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) xác nhận có việc mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện.

Đây là trường hợp tiếp nhận từ bệnh viện khác trong tình trạng nặng, phía bệnh viện đã báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/9, sản phụ L.T.A.N. (39 tuổi, trú xã Krông Nô, Lâm Đồng), chuyển viện từ Bệnh viện Đại học Tây Nguyên vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thời điểm chuyển đến, sản phụ có biểu hiện tím tái, lơ mơ, không tiếp xúc, mạch nhanh nhỏ khó bắt được... Các bác sĩ tại bệnh viện tiếp tục điều trị cho sản phụ N. với chẩn đoán tắc ối (có con lần 3) thai 40 tuần và 1 ngày chuyển dạ.

Đến khoảng 9h tối cùng ngày, dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng sản phụ N. đã tử vong. Sau đó, người nhà đã đưa hai mẹ con về nhà lo hậu sự.

Cuốn sách Đứa trẻ khỏe mạnh về cảm xúc mang tới cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của việc giáo dục trong quá trình định hình tính cách của con trẻ. Trong hành trình nuôi dưỡng một đứa trẻ việc xây dựng một thế giới tinh thần phong phú, quan trọng không kém gì quá trình phát triển về thể chất tới cho các bà mẹ nhiều kiến thức hữu ích trong năm đầu nuôi con.

Nguy cơ rước ký sinh trùng từ nước ép rau củ

Thói quen uống nước ép từ rau sống được nhiều người ưa chuộng để giảm cân, làm đẹp. Tuy nhiên, loại thức uống này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu chế biến không đảm bảo.

2 giờ trước

3 triệu chứng thường gặp của bệnh zona

Zona thần kinh, hay giời leo, là loại bệnh ngoài da nhưng có tổn thương gốc ở dây thần kinh, gây phát ban đau đớn và khó chịu cho người bệnh.

3 giờ trước

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo việc ứng dụng CAR-T cell chữa ung thư máu

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế TP.HCM rà soát, báo cáo quy trình điều trị ca bệnh ứng dụng liệu pháp CAR-T cell.

14 giờ trước

https://tienphong.vn/san-phu-cung-thai-nhi-tu-vong-tai-benh-vien-o-dak-lak-nghi-tac-oi-post1779722.tpo

Huỳnh Thuỷ / Tiền Phong

thai nhi tắc ối sản phụ thai nhi tắc ối

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý