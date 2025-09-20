Sản phụ cùng thai nhi tử vong tại bệnh viện ở Đắk Lắk nghi tắc ối

Dù được tích cực cấp cứu, một sản phụ cùng thai nhi đã tử vong tại một bệnh viện ở Đắk Lắk với chẩn đoán tắc ối.

Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên - nơi sản phụ được chuyển đến cấp cứu nhưng không qua khỏi

Sáng 20/9, bà Lê Ka Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) xác nhận có việc mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện.

Đây là trường hợp tiếp nhận từ bệnh viện khác trong tình trạng nặng, phía bệnh viện đã báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/9, sản phụ L.T.A.N. (39 tuổi, trú xã Krông Nô, Lâm Đồng), chuyển viện từ Bệnh viện Đại học Tây Nguyên vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thời điểm chuyển đến, sản phụ có biểu hiện tím tái, lơ mơ, không tiếp xúc, mạch nhanh nhỏ khó bắt được... Các bác sĩ tại bệnh viện tiếp tục điều trị cho sản phụ N. với chẩn đoán tắc ối (có con lần 3) thai 40 tuần và 1 ngày chuyển dạ.

Đến khoảng 9h tối cùng ngày, dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng sản phụ N. đã tử vong. Sau đó, người nhà đã đưa hai mẹ con về nhà lo hậu sự.