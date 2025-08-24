Sân pickleball hoạt động xuyên đêm gây mất an ninh trật tự

Người dân phản ánh về tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra tại khu thể thao, sân Pickleball Hữu Nghị ở số 48, ngách 35, ngõ 76 phố An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội.

Theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực ngách 35, ngõ 76 phố An Dương, phường Hồng Hà, nhiều tháng nay, sân Pickleball Hữu Nghị tại số 48, ngách 35 hoạt động gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây. Điều khó hiểu, khu thể thao này từng bị tạm dừng hoạt động nhưng bất ngờ vài tháng gần đây lại hoạt động trở lại.

Sân Pickelball Hữu Nghị bị người dân phản ánh hoạt động gây mất trật tự. Ảnh: Người dân cung cấp.

Bãi xe, sân pickleball mọc lên như nấm

Trong vai khách hỏi thuê sân pickleball, phóng viên được một nhân viên tại khu vực dịch vụ hoạt động thể thao số 48, ngách 35, ngõ 76 An Dương chia sẻ, hiện tại Pickeball Hữu Nghị có 7 sân. Những sân pickleball tại đây đều được đầu tư đáp ứng đúng tiêu chuẩn để có thể đảm bảo tổ chức các giải đấu. Ban ngày, giá vé thuê sân là 80.000 đồng/giờ, còn buổi tối, thứ 7 và chủ nhật giá cao hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ tại khu thể thao số 48 mà số 50 cùng ngách 35, ngõ 76 An Dương là bãi trông giữ xe ngoài cổng có gắn biển "Công ty đầu tư bất động sản Đông Đô - Bãi trông giữ xe" nằm trên diện tích đất rộng hàng héc ta.

Tại khu vực này, hàng nghìn m2 đất được "chủ đầu tư" làm bãi trông giữ xe, sân bóng và sân pickleball. Đáng chú ý, ngôi nhà khung thép, mái tôn được dựng kiên cố trên diện tích khoảng hơn 1.000 m2 để phục vụ cho 6 sân pickleball theo nhân viên bảo vệ cho biết mới được dựng lên trong thời gian mới đây. Còn một nhân viên chuyên quản lý sân bóng và sân pickleball cũng cho biết, khu vực này là đất bãi.

Anh Nguyễn Quốc Huy (ở ngách 35, ngõ 76 An Dương) cho biết khu vực sân pickleball số 48, ngách 35, ngõ 76 An Dương đang hoạt động gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu vực dân cư. Cụ thể, khu đất tại địa chỉ trên là nơi trồng cây làm sinh vật cảnh, nhưng không hiểu lý do gì đã được đổ nền bê tông, làm sân pickleball.

Những khu thể thao này được các chủ đầu tư khai thác, hoạt động trên đất bãi, đất sản xuất nông nghiệp.

"Điều gây bức xúc cho người dân sống xung quanh khu vực là những sân pickleball này mở cửa cho khách chơi suốt cả ngày, từ sáng đến đêm, thậm chí từ đêm hôm trước chơi sang 1h và 2h sáng hôm sau. Trong lúc chơi, họ gào thét, cãi nhau suốt cả đêm gây mất trật tự. Trước kia, khu vực này từng bị tạm đình chỉnh hoạt động một thời gian nhưng không hiểu vì lý do gì vài tháng trở lại đây lại được hoạt động trở lại", anh Huy chia sẻ.

Tiếp tục đi sâu vào ngõ 76 phố An Dương là ngách 39 ngõ 76 An Dương cũng có một tổ hợp dịch vụ thể thao Sân bóng Chương Dương gồm sân bóng đá, sân pickleball được chủ đầu tư (Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam) khai thác, hoạt động. Đối với sân pickleball thì mới được chủ đầu tư làm, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều người yêu thích bộ môn thể thao pickleball này trong thời gian gần đây.

Bà Doãn Thuy Huyền, nhân sự của Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam và là người được giao quản lý Sân bóng Chương Dương, cho biết đất khu vực sân bóng là đất bãi, đất dịch vụ khoảng hơn 10.000m2. Sân bóng này có từ lâu còn sân pickleball thì được công ty mới làm trên nền sân bóng đá. Tuy nhiên, do không đủ các điều kiện thủ tục, sau khi dựng khung sắt, mái hiên đã bị UBND phường (cụ thể là UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cũ, nay là UBND phường Hồng Hà, TP Hà Nội) yêu cầu tháo dỡ.

Có hay không chuyện lợi ích nhóm?

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND liên lạc để làm việc với ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, xung quanh nội dung người dân phản ánh về sân Pickeball Hữu Nghị hoạt động gây mất ANTT cùng các vấn đề liên quan và ông Phạm Việt Hùng đề nghị phóng viên nhắn lại địa chỉ vi phạm để cho cán bộ kiểm tra.

Trao đổi với phóng viên về phản ánh của người dân đối với sân Pickleball Hữu Nghị, ông Lê Minh Toàn (quản lý khu thể thao số 48, ngách 3, ngõ 76 An Dương), cho biết trước đây khu vực này là sân quần vợt (sân tennis) mới chuyển sang sân pickleball được vài tháng nay. Bản thân ông Toàn cũng chưa nhận được thông tin nào của người dân phản ánh về việc mất an ninh trật tự.

Nói về điều kiện chuyển đổi từ sân tennis sang sân pickleball, ông Lê Minh Toàn cho biết: "Đối với thủ tục chuyển đổi từ sân tennis sang sân pickleball tôi không nắm rõ nhưng các "sếp" bên trên chắc là có. Đất của cả toàn bộ người dân xung quanh khu vực này làm gì có sổ.

Việc người dân phản ánh như thế thì không hiểu là như thế nào? Tôi ở đây cũng chỉ là quản lý, làm thuê cho các "sếp". Đối với việc khách chơi quá giờ, có lẽ thi thoảng xảy ra khi anh em có hôm đánh độ, nên không chú ý thời gian. Việc này tôi sẽ quán triệt, nhắc nhở lại", ông Toàn chia sẻ.

Nhà khung thép mái tôn kiên cố của Bãi trông giữ xe Đông Đô dựng lên trên diện tích cả nghìn m2.

Có thể thấy, chỉ trong con ngõ 76 An Dương, có tới hàng héc ta đất bãi, đất sản xuất nông nghiệp được các tổ chức, cá nhân bằng cách nào đó đã thuê lại để sử dụng chưa đúng mục đích, quy trình. Điều này rất có thể gây thất thoát tiền thuế Nhà nước, trong quá trình sử dụng đã tự ý xây và lắp dựng nhà xưởng, nhà khung thép, sân chơi thể thao… Việc này cần được chính quyền địa phương, cơ quan quản lý xem xét kiểm tra, quản lý và sử dụng đúng mục đích.

Được biết, ngày 28/7/2025, công dân trong khu vực bị ảnh hưởng tại các khu vực nói trên đã có đơn kiến nghị gửi UBND phường Hồng Hà đề nghị kiểm tra việc hoạt động của sân Pickleball Hữu Nghị số 48 ngõ 76 ngách 35 phố An Dương gây mất an ninh trật tự. Đơn kiến nghị này cũng được cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công phường Hồng Hà tiếp nhận và đưa ra lịch hẹn thời hạn giải quyết là một tháng (hẹn thời hạn giải quyết 28/8).

Có thể thấy, những dãy nhà được xây, lắp dựng đang tồn tại trên đất bãi, đất sản xuất nông nghiệp có diện tích hàng nghìn m2 như người dân phản ánh có đúng hay không vẫn là câu hỏi chờ câu trả lời chính thức từ phía lãnh đạo UBND phường Hồng Hà.

Thực tế, để xảy ra những vi phạm nói trên không phải là chuyện một sớm, một chiều và không chỉ là sự quản lý lỏng lẻo của cán bộ chuyên trách mà còn có cả một phần trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương. Tuy nhiên cũng xin lưu ý, để những vi phạm này tồn tại đến bây giờ là hệ luỵ của thời điểm trước khi cả nước tiến hành tổ chức hoạt động chính quyền theo mô hình 2 cấp (từ 1/7/2025).

Câu hỏi dư luận đặt ra, liệu có lợi ích nhóm nào trong việc này hay không và những vi phạm này sẽ được chính quyền, cơ quan chức năng hiện nay xử lý như thế nào? Hy vọng, sau những nội dung Báo CAND phản ánh, chính quyền phường Hồng Hà có những hành động xử lý quyết liệt và đó có lẽ chính là câu trả lời cho những kiến nghị của công dân, đồng thời làm sáng tỏ sự hoài nghi của dư luận.