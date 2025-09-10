'Săn' sim tím giữa biển mây đẹp siêu thực ở Sơn La

Đồi hoa sim Suối Bon nằm cách quốc lộ 6 khoảng 3 km, từ ngã ba Hua Tạt (xã Vân Hồ) rẽ vào tuyến quốc lộ 6 cũ. Trên triền đồi rộng hơn 5.000 m2, hoa sim được trồng thành từng hàng, phủ tím cả sườn đồi. Bao quanh là cánh đồng và dãy núi trùng điệp, tạo nên khung cảnh lãng mạn, vừa nên thơ vừa hùng vĩ.

Trước đây nơi này chỉ là đồi đất trống bỏ hoang, sau được trồng hoa sim. Cây sim vốn dễ trồng, chỉ cần đủ nước là sinh trưởng nhanh, hoa đẹp và nở kéo dài.

Hoa sim lai có cánh to, màu tím tươi, 5 cánh mỏng mượt, nhị trắng nổi bật và thường mọc thành chùm. Thời điểm hoa nở rộ, đẹp nhất rơi vào tháng 3-5 và tháng 7-9 hàng năm.

Đồi sim Suối Bon còn là điểm lý tưởng để săn mây vào sáng sớm, khi biển mây trắng xóa ôm trọn thung lũng, nổi bật trên nền tím của sim và sắc xanh của núi rừng.

Quang Kiên (30 tuổi, sống tại Mộc Châu) đến đồi sim Suối Bon ngày 6/9. Anh cho biết đường đi khá thuận lợi, nằm ngay ven quốc lộ, từ điểm gửi xe chỉ cần leo dốc đất khoảng 200 m. "Vừa đến nơi, chúng tôi đã hét lớn vì sung sướng. Trước mắt là những hàng hoa sim tím trải dài và lớp mây bồng bềnh ngay dưới chân", anh kể. Đây là lần thứ 5 trong năm Kiên quay lại nơi này để tìm những góc thiên nhiên mới mẻ ở Mộc Châu - Vân Hồ.

Theo Kiên, khoảnh khắc ấn tượng nhất là khi bình minh ló rạng, ánh nắng đầu ngày nhuộm vàng cả biển mây trắng xóa, nổi bật trên nền hoa sim tím mộng mơ. Đồi sim hiện vẫn giữ được vẻ hoang sơ, chưa khai thác du lịch và miễn phí tham quan. Hoa sim thường nở rộ trong 2-3 tuần, hiện vào mùa đẹp nhất. Du khách được khuyến cáo không xả rác, không hái hoa để gìn giữ cảnh quan cho người đến sau.

Kiên gợi ý thời điểm đẹp nhất để ngắm hoa sim và săn mây là từ 5h đến 8h. Du khách di chuyển từ trung tâm Mộc Châu nên khởi hành lúc 5h để kịp tới đồi sim, vừa đón bình minh, vừa bắt trọn biển mây, hoặc ghé Suối Bon vào khung 16h30-18h để ngắm hoàng hôn rực rỡ trên triền đồi tím.

Bên cạnh đồi sim, du khách có thể kết hợp hành trình tham quan những cánh đồng lúa hay thác nước quanh khu vực, đều đang vào mùa rực rỡ.

