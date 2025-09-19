'Săn' thu ở đâu nếu đã chán Nhật Bản, Hàn Quốc

Thay vì chen chân tại những điểm "quốc dân" vào mùa thu như Nhật Bản hay Hàn Quốc, du khách có thể đắm chìm trong cảnh sắc thơ mộng ở Trung Quốc hay Thái Lan.

Khi nhắc đến mùa thu, du khách thường nghĩ ngay đến khung cảnh những con đường lá bạch quả vàng ruộm hay những cánh rừng lá thông đỏ rực ở Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều "thiên đường" mùa thu khác đang ẩn mình ở châu Á, nơi du khách có thể đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn mà không quá đông đúc. Từ những ngọn núi hùng vĩ, thung lũng mù sương cho đến những ngôi làng cổ kính, mùa thu ở Trung Quốc đại lục hay Pakistan, Thái Lan mang một nét quyến rũ riêng, chờ đợi bạn khám phá.

Trung Quốc

Mùa thu ở Trung Quốc bắt đầu từ giữa tháng 9 đến tháng 11, là thời điểm lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục và sắc màu huyền ảo của đất trời.

Cửu Trại Câu (Tứ Xuyên) vốn được mệnh danh là "Thiên đường hạ giới" với hồ nước trong xanh như ngọc, những thác nước hùng vĩ, bao quanh là khu rừng cổ thụ. Thu về, khung cảnh nơi đây như một bức tranh sơn dầu khổng lồ với sự pha trộn sắc màu của hồ nước xanh ngọc phản chiếu sắc vàng, đỏ, cam của rừng lá phong, tùng, bạch dương và lá sồi nâu.

Mùa thu vàng tạo nên khung cảnh ngoạn mục ở Cửu Trại Câu. Ảnh: Shutterstock.

Đi dọc theo các tuyến đường mòn, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ ảo khi lá cây chuyển màu ôm trọn những hồ nước nổi tiếng như hồ Ngũ Sắc, Trường Hải hay Gấu Trúc. Đặc biệt, khoảnh khắc sương giăng trên mặt hồ buổi sớm mai càng làm tăng thêm vẻ huyền bí.

Mùa thu là thời điểm khí hậu dễ chịu nhất trong năm, với nhiệt độ dao động 15-25 độ C, thích hợp cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách. Bên cạnh sắc thu rực rỡ, các bạn đừng quên thưởng thức các món ăn đặc trưng của vùng Tứ Xuyên như lẩu cay tê, đậu hũ Tứ Xuyên, mì Dan Dan...

Trong khi đó, mùa thu ở thủ đô Bắc Kinh mang đến một cảm giác lãng mạn hòa với nét cổ kính. Không chỉ có thiên nhiên rực rỡ, nơi đây còn có những công trình kiến trúc hàng nghìn năm tuổi được điểm tô bởi sắc lá vàng, lá đỏ mùa thu.

Vạn Lý Trường Thành sở hữu khung cảnh mùa thu ngoạn mục, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng. Ảnh: CGTN.

Vào tháng 10, Vạn Lý Trường Thành khoác lên mình chiếc áo thu rực rỡ. Dưới tiết trời mát mẻ và nắng thu ấm áp, du khách sẽ được chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới ngoạn mục và có những tấm ảnh "để đời" tại đây. Ngoài ra, du khách có thể ghé thăm Cung điện Mùa hè (Di Hòa Viên) để ngắm lá bạch quả vàng óng, tản bộ trong Tử Cấm Thành và chụp ảnh cùng những bức tường đỏ, mái ngói vàng và những tán cây chuyển màu.

Ngoài ra, Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới cũng là tuyến điểm được nhiều du khách lựa chọn trong mùa thu. Những tán lá vàng, lá đỏ, hòa cùng sắc xanh của dòng sông êm trôi khiến khung cảnh cổ trấn thêm phần lãng mạn. Đi thuyền trên sông, du khách thả mình trôi theo dòng nước, ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên bờ.

Những tán lá thu điểm tô cho bức tranh sơn thủy của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Ảnh: Eastern Phoenix.

Du khách có thể kết hợp tham quan Trương Gia Giới - công viên rừng quốc gia đầu tiên của Trung Quốc được công nhận là vào "Danh sách di sản thiên nhiên thế giới". Tản bộ trên cây cầu kính Thiên Vân Độ, du khách thu trọn khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục với những cột đá chọc trời, điểm tô là sắc thu vàng cam rực rỡ.

Đài Loan (Trung Quốc)

Không chỉ nổi tiếng với những khu chợ đêm sầm uất và nhộn nhịp, Đài Loan còn sở hữu nhiều ngọn núi hùng vĩ, nơi mùa thu đến muộn hơn, mang nét đẹp thơ mộng, dịu dàng.

Trong đó, khu thắng cảnh quốc gia Alishan là một trong những điểm đến nổi bật, thu hút du khách bởi những cánh rừng nguyên sinh, biển mây và tuyến đường sắt lịch sử.

Khách du lịch có thể đi bộ đường dài hoặc trải nghiệm ngắm cảnh từ tàu lửa băng rừng. Ảnh: Golden Destinations.

Trên tuyến đường sắt xuyên rừng, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của núi rừng, khi những tán lá phong và bạch quả dần chuyển màu, thay lá. Nếu muốn, du khách có thể dừng lại tại một trạm trên đường, sau đó đi bộ trên những con đường mòn phủ đầy lá vàng để đến nhà ga tiếp theo. Đến đây, các bạn đừng quên thưởng thức một tách trà ô long nổi tiếng của Alishan giữa không gian núi rừng se lạnh.

Khung cảnh nắng thu phủ vàng cảnh vật đầy lãng mạn tại công viên quốc gia Dương Minh Sơn. Ảnh: Living+Nomad.

Cách Đài Bắc khoảng một giờ đi xe, công viên quốc gia Dương Minh Sơn nổi bật với khung cảnh những đồi cỏ lau trắng phất phơ trong gió đầy thi vị dưới ánh nắng vàng ruộm của mùa thu. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm tắm khoáng nóng miễn phí tại các suối nước nóng như Lengshuikeng hoặc Beitou, thư giãn với những tách trà hoa hay bánh hấp lá tre đặc trưng của vùng đất này.

Thái Lan

Nếu đã quá quen với cảnh đông đúc, nhộn nhịp ở Bangkok, Phuket, thu này, Chiang Mai và Pai sẽ là những điểm đến lý tưởng để cho bạn khám phá vào mùa thu. Mùa thu Thái Lan thường bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 11, với khí hậu mát mẻ, dịu dàng.

Đây là thời điểm khách du lịch từ nhiều nơi trên thế giới tìm đến Chiang Mai để tham gia lễ hội ánh sáng "Yi Peng" và "Loy Krathong", tạo nên cảnh tượng lung linh tuyệt đẹp.

Ngắm nhìn khung cảnh lung linh của lễ hội đèn lồng Yi Peng (Chiang Mai, Thái Lan) là điều mơ ước của nhiều du khách trên khắp thế giới. Ảnh: Alex Moliski.

Cách Chiang Mai khoảng 3 tiếng di chuyển, Pai là điểm đến cho những ai muốn tìm kiếm không gian yên bình, tĩnh lặng. Tại đây, du khách có thể thuê xe máy và khám phá những bản làng nhỏ của các dân tộc thiểu số, tắm thác, hay trekking, tham quan các ngôi đền nổi tiếng.

Pakistan

Từ cuối tháng 9, thung lũng Hunza (Pakistan) như bước ra từ bức tranh cổ tích với lá cây bạch dương, dẻ và mơ chuyển sang sắc vàng - cam rực rỡ, nổi bật trên nền tuyết trắng của dãy Karakoram. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường hạ giới với những ngôi làng đẹp như tranh vẽ.

Mùa thu cũng là thời gian thu hoạch nhiều loại nông sản như hạnh nhân, óc chó, táo, nho khô. Người dân Pakistan được nhận xét chân thành, hiếu khách, họ luôn nồng nhiệt chào đón và hỗ trợ du khách nếu cần giúp đỡ.

Thu vàng trong mắt NAG Việt tại thung lũng Hunza (Pakistan). Ảnh: Trịnh Nam Thái.

Nằm ở độ cao 2.500 m, thị trấn Skardu là cửa ngõ đến đỉnh K2 - ngọn núi cao thứ hai thế giới. Mùa thu, hồ Shangrila và hồ Upper Kachura phản chiếu màu lá vàng, tạo nên cảnh sắc yên bình hiếm có. Du khách có thể kết hợp trekking nhẹ để chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ nơi đây.