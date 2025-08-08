Sản xuất ôtô nội địa giảm nhẹ đầu quý III

Dù sa sút so với kỳ báo cáo trước, lượng ôtô nội địa xuất xưởng tại Việt Nam trong tháng 7 vẫn cao thứ nhì từ đầu năm.

Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính cho thấy sản lượng ôtô nội địa tại Việt Nam trong tháng 7 chứng kiến mức sụt giảm nhẹ.

Cụ thể, Cục Thống kê ước tính có khoảng 38.800 ôtô được sản xuất tại Việt Nam trong tháng 7. So với đỉnh sản lượng 40.900 xe xác lập hồi tháng 6, lượng ôtô nội địa xuất xưởng tại Việt Nam đã giảm gần 2.000 xe.

Dù giảm so với đỉnh sản lượng, 38.800 xe ước tính xuất xưởng trong tháng 7 vẫn là số liệu cao thứ nhì của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam tính từ đầu năm.

Sản lượng ôtô nội địa giảm nhẹ ngay đầu quý II Sản lượng ôtô tại Việt Nam trong 7 tháng đầu năm (Số liệu: Cục Thống kê - Bộ Tài chính) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 (Ước tính)

xe 37800 31900 38100 37900 37600 40900 38800

Sau 7 tháng, Cục Thống kê ước tính lượng xe nội địa xuất xưởng thành công tại Việt Nam đạt 263.000 xe. Số liệu này tương đương mức tăng trưởng hơn 64% so với 7 tháng đầu năm 2024.

Bên cạnh các hãng xe quen mặt đã sở hữu dây chuyền lắp ráp ôtô tại Việt Nam từ khá lâu, giai đoạn gần đây chứng kiến thêm nhiều hãng xe chọn nước ta làm nơi thiết lập nhà máy.

Chẳng hạn, Skoda đã vận hành nhà máy lắp ráp ôtô tại Quảng Ninh, với Skoda Kushaq là sản phẩm đầu tiên. Nhà máy liên doanh giữa Chery với Geleximco tại tỉnh Hưng Yên mới sẽ sớm được khởi công, còn nhà máy Geely tại Việt Nam vẫn được xúc tiến như kế hoạch.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, báo cáo của Cục Thống kê cho biết Việt Nam theo ước tính đã hoàn tất nhập khẩu 121.210 ôtô nguyên chiếc các loại, tổng giá trị kim ngạch hơn 2,6 tỷ USD . So với cùng kỳ năm ngoái, nhóm hàng này tăng 32,4% về sản lượng và tăng gần 41% về giá trị kim ngạch.