Sao mạng Trung Quốc bị rơi máy bay, bốc cháy dữ dội lúc livestream

  Thứ tư, 1/10/2025 11:38 (GMT+7)
Người đàn ông nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc thiệt mạng khi chiếc máy bay siêu nhẹ do ông điều khiển rơi và bốc cháy ngay trong lúc phát trực tiếp.

Tang Feiji, một nhà sáng tạo nội dung 55 tuổi, tử vong sau khi chiếc máy bay cánh quạt kép do ông điều khiển rơi và bốc cháy ngay trong buổi phát trực tiếp tại huyện Jiange, Trung Quốc.

Theo Cover News, buổi livestream có hàng trăm người theo dõi. Trong đoạn video gây sốc, chiếc máy bay rơi xuống đất chỉ ít phút sau khi cất cánh rồi bùng cháy dữ dội. Người xem hoảng loạn để lại hàng loạt bình luận cầu cứu như "cứu ông ấy đi" hay "gọi cấp cứu ngay".

Tang có hơn 100.000 người theo dõi trên nền tảng Douyin. Vụ tai nạn khiến ông tử vong tại chỗ. Khi đó, ông không đội mũ bảo hiểm, cũng không mang dù. May mắn khu vực xung quanh hiện trường không bị ảnh hưởng.

influencer boc chay livestream anh 1

Máy bay bốc cháy dữ dội khi cất cánh. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay sau khi ông Tang qua đời, các tài khoản mạng xã hội của ông được chuyển sang chế độ riêng tư, chỉ cho phép người theo dõi cũ tiếp cận nội dung. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Trước đó, Tang Feiji từng chia sẻ với khán giả rằng ông mua chiếc máy bay này với giá khoảng 49.000 USD, nặng hơn 110 kg và chỉ có một ghế ngồi. Ông cho biết nó có thể bay ở độ cao 600 m và đạt tốc độ hơn 100 km/h.

Dù mới tập luyện khoảng 6 giờ, Tang khẳng định bản thân đủ tự tin để điều khiển và không cần bằng lái cho loại máy bay siêu nhẹ này.

Ông cũng từng gặp sự cố kỹ thuật khiến máy bay rơi 2 lần vào năm ngoái, nhưng cả hai lần chỉ rơi ở độ cao chưa đến 10 m do hỏng đồng hồ đo nhiên liệu.

