Sao nhập ngũ gỡ hình ảnh về Độ Mixi

Dân mạng phát hiện fanpage Sao nhập ngũ đã xóa bài đăng có hình ảnh riêng của Độ Mixi cách đây 2 ngày. Nhiều ý kiến đồng tình việc gỡ hình ảnh của anh khỏi chương trình.

Độ Mixi là một trong số đội trưởng của Sao nhập ngũ 2025. Ảnh: Sao nhập ngũ/Facebook.

Ngày 4/9, streamer Độ Mixi vướng lùm xùm khi lộ khoảnh khắc hút shisha trong quán bar, trong khi đây là chất bị cấm chính thức tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025. Trong buổi livestream cùng ngày, anh đã lên tiếng xin lỗi, nói rằng không hề biết hút shisha là vi phạm luật.

Tuy nhiên, những tranh cãi liên quan đến Độ Mixi không dừng lại. Nhiều người bức xúc khi anh tham gia chương trình Sao nhập ngũ 2025 ở vai trò đội trưởng, đáng ra phải làm gương song lại có hành vi thiếu chuẩn mực.

Trước nhiều tranh cãi, ngày 5/9, dân mạng phát hiện fanpage Sao nhập ngũ đã xóa bài đăng có hình ảnh riêng của Độ Mixi, được đăng tải cách đây 2 ngày. Nhiều người cho rằng đây là hành động nhằm né tránh sự tấn công của dư luận.

Các video khác có sự xuất hiện của Độ Mixi với những thành viên Sao nhập ngũ khác vẫn còn hiển thị trên fanpage. Không ít tài khoản vào phần bình luận nhắc đến ồn ào hút chất cấm của streamer này.

Trước đó, nhiều dân mạng đã tràn vào bình luận bức ảnh giới thiệu Phùng Thanh Độ - đội trưởng của Sao nhập ngũ, đăng ngày 4/8 - để lại ý kiến chỉ trích: "Không xứng đáng", "Hút shisha xong lên xin lỗi rất ngông nghênh, không thể hiện thái độ rút kinh nghiệm".

Cuối tháng 7, ban tổ chức Sao nhập ngũ đã công bố 4 đội trưởng Sao nhập ngũ 2025. Trong đó, sự xuất hiện của streamer triệu fan Độ Mixi thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Độ Mixi cũng từng tham gia chương trình này vào năm 2022 và để lại dấu ấn tốt.

Clip ngắn được một người quay lại vào đêm 3/9 cho thấy Độ Mixi hút shisha khi giao lưu với cầu thủ Tây Ban Nha Gerard Piqué đang trở thành chủ đề tranh luận của dân mạng. Tối 4/9, nam streamer lên tiếng thừa nhận người trong clip chính là mình. Tuy nhiên, anh giải thích rằng không hề biết shisha bị pháp luật cấm.

"Khi tôi vào trong đấy (bar - PV), bình shisha đưa ra, anh em cứ thế hút. Mặt tôi thì không lạ nữa. Tôi không có chút gì gọi là hút trộm để đánh đổi sự nghiệp. Tôi không phải chỉ hút một chút, mà còn tận hưởng, hồn nhiên lắc lư theo nhạc", Độ Mixi nói.

Anh nói thêm rằng vụ việc lần này sẽ là bài học lớn cho bản thân và cả những người khác, xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng. Anh cũng tắt chế độ bình luận trên kênh TikTok có 7,2 triệu follow.

Độ Mixi (tên thật Phùng Thanh Độ) là streamer, YouTuber có lượng người theo dõi đông đảo. Anh thành danh nhờ các tựa game như CS:GO, PUBG cùng với khả năng nói chuyện hài hước. Anh và nhóm bạn thân Pew Pew, Xemesis và ViruSs còn được biết đến với danh xưng "tứ hoàng streamer".