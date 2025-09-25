Sắp có Ford Mustang Hybrid

Ford Mustang Hybrid từng được lên kế hoạch sản xuất từ năm 2017.

Theo Motor1, hồi năm 2017, Mark Fields - CEO đương nhiệm của Ford - từng công bố kế hoạch sản xuất một mẫu Mustang sử dụng động cơ hybrid.

Kể từ đó, xuất hiện nhiều tin đồn về một chiếc Mustang điện hóa - bao gồm SUV thuần điện Mustang Mach-E - nhưng đã không có bất kỳ mẫu Mustang Hybrid nào được sản xuất.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Ford Authority gần đây tiết lộ Ford đang tích cực phát triển một phiên bản hybrid của Mustang thế hệ S650 hiện tại. Mang mã nội bộ S650E, chiếc xe này đã được Ford sản xuất một vài nguyên mẫu thử nghiệm, tuy nhiên chưa rõ kiểu loại hệ truyền động hybrid được sử dụng.

Báo cáo từ Ford Authority cũng thừa nhận chưa rõ thời điểm ra mắt cũng như khả năng sản xuất hàng loạt của Mustang Hybrid. Điều này xuất phát từ những diễn biến gần đây khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bãi bỏ các quy định về tiết kiệm nhiên liệu.

Quay trở lại năm 2023, CEO Jim Farley từng cho biết nhà sản xuất ôtô Mỹ không có kế hoạch cho một chiếc Mustang coupe thuần điện, dù vẫn để ngỏ khả năng điện hóa một phần mẫu xe cơ bắp.

Năm ngoái, vị CEO cũng cho biết Ford Racing (tên gọi mới của Ford Performance) đang thử nghiệm hệ truyền động hybrid, đồng thời nhìn thấy tiềm năng sản xuất một mẫu xe hiệu năng cao sử dụng động cơ lai xăng-điện.

Chuyên trang Motor1 lưu ý kể từ thông điệ của Ford vào năm 2017 về khả năng ra mắt Mustang Hybrid, xe hybrid hiệu suất cao đã trở nên phổ biến hơn nhiều.

Dù vậy, chưa hãng nào cung cấp được một sản phẩm hybrid hiệu năng cao ở mức giá phải chăng. Hiện, Chevrolet Corvette E-Ray là mẫu xe rẻ nhất thuộc nhóm này với giá khởi điểm hơn 100.000 USD .

Với Mustang Hybrid, Ford được cho là có thể tận dụng khoảng trống hiện hữu. Ở châu Âu, phần lớn khách hàng mong muốn sở hữu Mustang với động cơ V8, tuy nhiên tiêu chuẩn khí thải Euro 7 sẽ là thách thức lớn với tất cả ôtô động cơ đốt trong, đặc biệt là xe hiệu suất cao.

Ford Mustang thế hệ S650 sẽ được hãng duy trì sản xuất cho đến năm 2030. Đây là lý do khiến chuyên trang Motor1 tin rằng nhà sản xuất ôtô Mỹ sẽ phải mở rộng số lượng các lựa chọn dành cho mẫu xe cơ bắp.