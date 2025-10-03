Sắp có Toyota Land Cruiser cắm sạc

Tin đồn từ truyền thông Nhật Bản cho hay Toyota Land Cruiser 300 có thể sớm được bổ sung một phiên bản PHEV.

Theo Carscoops, Toyota Land Cruiser 300 gần đây ra mắt phiên bản hybrid tại thị trường Trung Đông. Tuy nhiên, một báo cáo mới từ Nhật Bản cho thấy đây có thể chỉ là sự khởi đầu.

Nguồn tin từ kênh truyền thông địa phương Creative Trend cho rằng một phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) của chiếc SUV địa hình có thể sớm xuất hiện. Thiết lập này cho phép Land Cruiser 300 có thể vận hành hoàn toàn không phát thải trong những chuyến đi ngắn.

Toyota Land Cruiser 300 ra mắt vào năm 2021, được xây dựng trên nền tảng TNGA-F và bao gồm 2 tùy chọn động cơ V6, một là loại xăng tăng áp kép 3.5L và bản còn lại dùng động cơ diesel tăng áp 3.3L.

Gần đây, Toyota ra mắt phiên bản HEV, bổ sung một motor điện cho công suất đầu ra tối đa 457 mã lực. Theo Carscoops, thiết lập này giúp mẫu SUV địa hình trở thành chiếc Land Cruiser 300 mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Ở phiên bản PHEV đầu tiên, Toyota Land Cruiser có thể kết hợp động cơ V6 dung tích 3.5L với motor điện mạnh hơn bản HEV, nâng cao hiệu suất vận hành trên cả đường trường lẫn khi di chuyển off-road.

Gói pin lớn hơn sẽ cho phép chủ xe di chuyển trong đô thị mà không cần đổ xăng. Động cơ đốt trong lại giúp Land Cruiser 300 PHEV vận hành ở các vùng hẻo lánh, nơi số lượng trạm sạc nhìn chung còn khá hạn chế.

Dù vậy, các lợi ích này cũng đi kèm những đánh đổi. Việc bổ sung motor điện và gói pin lớn hơn sẽ khiến khối lượng xe tăng lên, không gian cabin hoặc cốp xe cũng bị thu hẹp. Do vậy, Land Cruiser PHEV có thể bị giới hạn ở cấu hình 5 chỗ ngồi cùng sức chứa hành lý khiêm tốn hơn so với các phiên bản thuần xăng.

Bình nhiên liệu trên Land Cruiser PHEV cũng có thể nhỏ hơn mức 80 lít của bản xăng hay 68 lít ở bản HEV.

Để tham khảo, Toyota Alphard bản xăng có bình nhiên liệu 75 lít. Trên bản HEV, dung tích bình nhiên liệu giảm xuống còn 60 lít và ở bản PHEV, thông số này chỉ là 47 lít.

Hồi năm 2023, từng có tin đồn cho rằng Toyota đang cân nhắc hệ truyền động PHEV cho Land Cruiser 300, thậm chí sẽ trang bị cho cả biến thể Land Cruiser Prado.

Hiện, Toyota Land Cruiser Prado (hay Land Cruiser 250) đã bao gồm các tùy chọn động cơ xăng, diesel và hybrid nhẹ, tùy thuộc vào thị trường. Đây là lý do chuyên trang Carscoops tin rằng kế hoạch điện hóa toàn bộ dòng sản phẩm Land Cruiser đã được Toyota chuẩn bị từ lâu.

Cho đến tháng 9, Toyota đã tạm ngừng nhận đơn đặt hàng Land Cruiser chạy xăng tại Nhật Bản và được cho là đang hướng đến hạn chế nguồn cung phiên bản diesel.

Theo Creative Trend, Toyota có thể bổ sung một tùy chọn hệ truyền động khác cho Toyota Land Cruiser 300 ở thị trường nội địa. Đây có thể là phiên bản HEV tương tự thị trường Trung Đông, nhưng không loại trừ khả năng khách hàng Nhật Bản sẽ được giới thiệu phiên bản PHEV của mẫu SUV địa hình.