Sắp xét xử vụ giám đốc Công ty Hoàng Vinh thông thầu, gian lận

TAND tỉnh Quảng Ngãi thông báo lịch xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại gói thầu của trung tâm thuộc Sở TN&MT Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 7h30 ngày 21/11, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Trung Vinh (SN 1978, ngụ phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi), giám đốc Công ty TNHH sản xuất TM DV Hoàng Vinh; Đỗ Bình Sơn (SN 1979) và Đỗ Quang Huy (SN 1981) cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra, Nguyễn Trung Vinh và các đồng phạm đã gian lận trong việc đấu thầu đối với gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Trung tâm KHCN Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Trung tâm KHCN, thuộc Sở KH&CN Quảng Ngãi), gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng (năm 2018).

Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Vinh.

Cụ thể, khi tham gia đấu thầu gói thầu trên, Công ty Hoàng Vinh thông thầu với các đơn vị dự thầu, đơn vị báo giá và gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để trúng gói thầu.

Tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Vinh và các đồng phạm. Cả 3 bị can được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngoài vụ án trên, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã kết luận, đốc thúc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án tại Trung tâm KHCN Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi.

Theo 2 kết luận (ngày 08 và 22/12/2023) của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về đơn tố cáo của công dân thì ông Nguyễn Văn Thành đã để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng khi tham mưu UBND tỉnh ra các quyết định, giao các đơm vị, cá nhân thực hiện nhiều đề tài KH&CN trùng lặp về nội dung; triển khai sản phẩm khi chưa được phép lưu hành; không đem lại hiệu quả.

Ông Thành tham mưu UBND tỉnh ra QĐ đầu tư, mua sắm, trang thiết bị hơn 2,1 tỷ đồng (năm 2018) cho Phòng Thí nghiệm công nghệ sinh học nhưng chưa khai thác, sử dụng có hiệu quả. DA hoàn thành tháng 1/2021, đến nay thì “đắp chiếu”…