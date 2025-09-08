Sát hại người tình, chở thi thể đi hơn 70 km để phi tang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân nghi bị giết và vứt ở dưới một đoạn kênh qua địa bàn xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không nguyên vẹn và bị phân hủy nặng tại một đoạn kênh trên địa bàn xã Bình Hiệp.

Nạn nhân là nữ, dưới 30 tuổi, danh tính được xác định là TTĐ (32 tuổi, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh).

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) là nghi phạm đã ra tay sát hại chị TTĐ. Qua khai thác, đối tượng này khai nhận địa điểm giết người và vứt xác.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Làm việc với công an, Nhã khai nhận từ tháng 1/2025 chung sống như vợ chồng với chị Đ tại phòng trọ gần cầu An Hạ (xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ). Trong thời gian chung sống, Nhã phát hiện chị Đ. có quan hệ tình cảm với nhiều người khác.

Khoảng 20h ngày 29/8, Nhã bắt gặp chị Đ. cùng một người đàn ông khác đi từ nhà nghỉ ra. Khi trở về phòng trọ, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Dù Nhã nhiều lần khuyên can, chị Đ vẫn không thay đổi.

Đến khoảng 23h cùng ngày, chị Đ dùng dao chém Nhã. Trong lúc giằng co, Nhã chụp được dao rồi dùng tay đánh mạnh vào sau đầu khiến chị Đ bất tỉnh. Kiểm tra sau đó, Nhã phát hiện bạn gái đã tử vong.

Đến khoảng 0h ngày 30/8, đối tượng cho thi thể người tình vào một bao màu đỏ rồi sử dụng mô tô của nạn nhân để chở đi phi tang tại khu vực xã Bình Hiệp cách hiện trường gây án hơn 70 km.

Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.