Sau 1 tháng, du lịch Nhật Bản vẫn lao đao vì lời đồn động đất

Dù trận động đất dự báo trong manga không xảy ra, sân bay Takamatsu của Nhật Bản vẫn lao đao vì lượng khách quốc tế sụt giảm, đặc biệt từ Hong Kong.

Du khách đi bộ dưới nắng, qua một con hẻm gần chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, Nhật Bản, ngày 3/8. Ảnh: Reuters.

Lời tiên tri về trận siêu động đất vào ngày 5/7 trong bộ manga nổi tiếng không xảy ra, nhưng tác động của tin đồn này vẫn để lại hậu quả rõ rệt đối với ngành du lịch Nhật Bản.

Minh chứng rõ ràng nhất là sân bay Takamatsu thuộc tỉnh Kagawa, hơn một tháng trôi qua, nơi đây vẫn đang chật vật tìm cách thu hút khách quốc tế trở lại, đặc biệt là du khách từ Hong Kong (Trung Quốc), theo SCMP.

Tại cuộc họp Hội đồng Đánh giá Sử dụng Sân bay Takamatsu, các quan chức cho biết lượng hành khách từ Hong Kong giảm mạnh kể từ sau tin đồn về một siêu động đất và đến nay vẫn chưa phục hồi, theo đài truyền hình địa phương KSB. Hiện chưa có chuyến bay nào từng bị cắt trước tháng 7 được khôi phục.

Nguồn gốc tin đồn xuất phát từ bộ truyện tranh The Future I Saw của họa sĩ Ryo Tatsuki. Phiên bản tái bản năm 2021, vốn được xuất bản lần đầu vào năm 1999, dự đoán một “siêu động đất” sẽ xảy ra tại Nhật Bản vào ngày 5/7. Dự báo này nhận được sự chú ý bởi trước đó Tatsuki từng đưa ra cảnh báo trùng khớp với thảm họa động đất và sóng thần tháng 3/2011 ở Tohoku.

The Future I Saw bản tái bản đã bán được gần 1 triệu cuốn. Ảnh: Uno Japano.

Theo KSB, trong tháng 5, lượng khách từ Hong Kong đến Takamatsu đã giảm 31% so với tháng trước, xuống còn 2.865 hành khách, đà giảm tiếp tục kéo dài sang tháng 6 và tháng 7.

Yoshiki Obata, Chủ tịch sân bay Takamatsu, cho biết tình trạng suy giảm còn ảnh hưởng đến các chuyến bay từ Hàn Quốc và Trung Quốc đại lục, đồng thời cảnh báo xu hướng này có thể tiếp diễn nếu tâm lý lo ngại chưa chấm dứt.

Một khảo sát của ứng dụng Payke với 5.000 người dùng nước ngoài cũng cho thấy trong số 3.394 người dự định đến Nhật Bản vào tháng 7 hoặc tháng 8, có 11% đã hủy hoặc hoãn chuyến đi.

Sân bay Takamatsu ở tỉnh Kagawa. Ảnh: Handout.

Tại Hong Kong, tỷ lệ hủy chuyến tăng gần gấp đôi, đạt 20,8%. Nhu cầu giảm buộc Hong Kong Airlines và Greater Bay Airlines phải tạm dừng một số chuyến bay và điều chỉnh lịch trình.

Dù tháng 7 đã trôi qua mà không có sự kiện địa chấn nào ở Nhật Bản, ngoại trừ trận động đất mạnh 8,8 độ ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga ngày 30/7, khách quốc tế vẫn thận trọng, đặc biệt với những điểm đến vùng nông thôn.

Theo NHK, Nhật Bản vẫn đón kỷ lục 3,437 triệu lượt khách trong tháng 7, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng khách từ Hong Kong giảm gần 37% xuống 176.000 lượt, tháng thứ ba liên tiếp đi xuống. Lượng khách Hàn Quốc cũng giảm hơn 10%.