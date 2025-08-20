Sau 7 ngày sốt, người phụ nữ ở Đồng Nai không qua khỏi

Chỉ trong ít ngày, Đồng Nai ghi nhận 2 ca bệnh sốt xuất huyết không qua khỏi. Tình hình dịch phức tạp, số ca mắc tăng hơn 6.400 ca so với cùng kỳ.

Sau 7 ngày được chẩn đoán sốt xuất huyết, bệnh nhân 50 tuổi diễn biến nặng và không qua khỏi. Ảnh: Freepik.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp không qua khỏi do sốt xuất huyết tại phường Tam Phước và xã Xuân Đường.

Bệnh nhân Đ.T.L. (50 tuổi, ngụ xã Xuân Đường), khởi phát sốt từ ngày 1/8, từng tự mua thuốc và được chẩn đoán sốt xuất huyết tại phòng khám tư. Sau khi tái khám nhiều lần, tình trạng ngày càng xấu đi với biểu hiện đau bụng, tiêu phân đen, xuất huyết âm đạo, tụ máu dưới da.

Đến ngày 7/8, bà L. nhập Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch, được tiên lượng không qua khỏi rất cao. Gia đình sau đó xin đưa bệnh nhân về nhà và bà không qua khỏi cùng ngày.

Trường hợp thứ 2 là bà N.T.L. (47 tuổi, ngụ phường Tam Phước). Người này xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, buồn nôn từ cuối tháng 7. Sau khi thăm khám tại phòng khám tư và Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue.

Dù được đặt nội khí quản thở máy, tình trạng nhanh chóng trở nặng. Ngày 4/8, gia đình xin đưa về nhà và bệnh nhân không qua khỏi cùng ngày.

Điều tra dịch tễ ghi nhận môi trường sống quanh nhà 2 bệnh nhân tồn tại nhiều vật dụng chứa nước, mật độ muỗi vằn cao.

Muỗi Aedes aegypti là trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Pexels.

Theo CDC Đồng Nai, từ đầu năm đến tuần 32, toàn tỉnh ghi nhận hơn 10.500 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 6.400 ca so với cùng kỳ 2024, đã có 3 trường hợp không qua khỏi. Huyện Long Thành hiện là “điểm nóng” với 865 ca bệnh.

Chiều 18/8, Sở Y tế Đồng Nai tổ chức họp trực tuyến với 95 xã, phường để triển khai biện pháp phòng chống dịch. Ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, nhấn mạnh tình hình sốt xuất huyết tại địa phương đang diễn biến phức tạp, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Ngành y tế yêu cầu các xã, phường khẩn trương bố trí nhân lực phụ trách y tế, xây dựng kế hoạch dập dịch, đồng thời tăng cường truyền thông bằng các video clip ngắn trên mạng xã hội để người dân dễ tiếp cận.

Các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Thống Nhất, Nhi đồng Đồng Nai được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư nhằm hạn chế số ca bệnh nặng và các trường hợp không qua khỏi.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn (Aedes aegypti, Aedes albopictus). Bệnh thường gặp tại các khu vực khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới như Việt Nam, đặc biệt bùng phát vào mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sản mạnh.

Người bệnh thường khởi phát với cơn sốt cao đột ngột 39-40°C, kéo dài 3-5 ngày, kèm theo các triệu chứng như đau đầu dữ dội (đặc biệt vùng sau hốc mắt), đau cơ - khớp, mệt mỏi, buồn nôn, nôn và phát ban.

Giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện vào ngày thứ 3-7 khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống, dễ tạo cảm giác “đã hồi phục”. Thực tế, đây có thể là thời điểm bệnh tiến triển nặng với nguy cơ sốc sốt xuất huyết, tụt huyết áp, xuất huyết nghiêm trọng, suy đa tạng và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.