Sau Hari Won, làn sóng chủ động bảo vệ sức khỏe tiếp tục lan rộng

Từ can đảm đối diện nỗi đau trong quá khứ đến dự phòng HPV, nhiều người trẻ cùng chung tay lan tỏa thông điệp sống khỏe, góp phần tạo dựng một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV.

Khi xã hội vẫn còn đó những hiểu lầm rằng người có lối sống không lành mạnh mới bị nhiễm HPV, nhiều người trẻ đã dũng cảm lên tiếng. Những câu chuyện người thật, việc thật góp phần đánh thức nhận thức của cộng đồng về HPV và bệnh lý liên quan.

Khởi đầu làn sóng sống khỏe

Dẫn đầu làn sóng chủ động sống khỏe, Hari Won lần đầu chia sẻ hành trình chiến thắng bệnh ung thư cổ tử cung. Công chúng không chỉ ngạc nhiên mà còn đồng cảm sâu sắc, đồng thời lan tỏa câu chuyện tương tự. Những câu chuyện tiếp nối nhau, trở thành điểm khởi đầu cho làn sóng tích cực: Dũng cảm đối diện nỗi đau và cùng nhau lan tỏa thông điệp sống khỏe.

Những thông điệp được truyền đi rộng rãi, đánh trúng tâm lý nhiều người khi hiểu sai về HPV: “Ai có đời sống tình dục phức tạp mới nhiễm HPV” hay “HPV không ảnh hưởng đến nam giới”. Theo nghiên cứu tại Mỹ được công bố năm 2014, xác suất trung bình nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời, khi có ít nhất 1 bạn tình khác giới, là 85% ở nữ giới và 91% ở nam giới. Phần lớn trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến bệnh mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục ở cả nam và nữ. Do đó, cả nam và nữ đều cần chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm để giảm nguy cơ mắc bệnh lý liên quan HPV trong tương lai.

Làn sóng thay đổi nhận thức về HPV không đến từ sự bộc phát cá nhân, mà là câu chuyện người thật, việc thật. Một trong số đó là Trọng Trương (nhân viên ngân hàng), người chưa bao giờ quên khoảnh khắc mẹ anh được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. “Khoảnh khắc biết tin, tôi cảm thấy bất lực. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi muốn làm gì cho mẹ thì đã quá muộn”, anh chia sẻ.

Chủ động bảo vệ sức khỏe cũng là cách yêu thương mình và người xung quanh.

Câu chuyện từ chính gia đình đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận về sức khỏe. Việc nhắc lại không chỉ để nhớ về tình yêu dành cho mẹ, mà còn để nhắn nhủ đến mọi người: Sức khỏe là thứ đáng trân trọng nhất. Chủ động bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ gia đình.

Chung tay tạo dựng một xã hội khỏe mạnh

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, sự lan tỏa còn được tiếp sức bởi tổ chức cộng đồng. Điển hình là Nơ Xanh Việt Nam do chị Chung Thúy Linh sáng lập, với mong muốn cung cấp kiến thức về sức khỏe phụ khoa, sức khỏe tình dục và vấn đề gắn liền với thiên chức làm mẹ.

Chị Linh hy vọng mọi người thay đổi nhận thức về HPV và chủ động dự phòng từ sớm.

Chị Linh từng giống nhiều người, nghĩ ung thư cổ tử cung sẽ chỉ xuất hiện ở độ tuổi khá muộn. Nhưng khi lần đầu bước vào khoa Ung thư Phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ, chị mới nhận ra phụ nữ có thể mắc ung thư cổ tử cung khi còn rất trẻ, nhiều bệnh nhân chỉ mới 22-25 tuổi.

“Đó là lúc tôi hiểu HPV và căn bệnh liên quan HPV như ung thư cổ tử cung có thể xuất hiện ở lứa tuổi trẻ và nhận thức về dự phòng trong cộng đồng còn rất thấp”, chị cho biết. Hiểu được tầm quan trọng của việc dự phòng HPV, Nơ Xanh Việt Nam triển khai dự án nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện hỗ trợ y tế như khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho phụ nữ vùng cao, vùng sâu thiếu điều kiện tiếp cận y tế chuyên sâu.

Từ cá nhân đến cá nhân, từ cá nhân đến tổ chức, thông điệp chủ động bảo vệ sức khỏe tiếp tục được lan tỏa đến nhiều người hơn, bình thường hóa câu chuyện về HPV. Khi những câu chuyện về HPV và bệnh lý liên quan được chia sẻ sâu rộng, HPV sẽ không còn gắn liền với định kiến, việc che giấu. Bởi chỉ khi cởi mở, làn sóng chủ động dự phòng HPV được nhân rộng, chúng ta mới có thể hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh, góp phần giảm thiểu gánh nặng do HPV gây ra.