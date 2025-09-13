Sau Mercedes-Benz, BMW chỉ trích lệnh cấm xe xăng của châu Âu

Thành viên hội đồng quản trị BMW cho biết cắt giảm xe động cơ đốt trong mà không cân nhắc nhu cầu khách hàng, không tính đến hạ tầng sạc hay giá năng lượng là "một quyết định ngu ngốc".

BMW vừa chính thức lên tiếng phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) cấm bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035, cho rằng động thái này có thể "giết chết cả một ngành công nghiệp" nếu bỏ qua nhu cầu của khách hàng và khi hạ tầng sạc điện còn hạn chế.

Ông Joachim Post, thành viên hội đồng quản trị BMW, thẳng thắn phê phán quyết định cấm xe xăng của EU là "ngu ngốc" nếu không cân nhắc ý kiến khách hàng, không tính đến hạ tầng sạc hay giá năng lượng

Phát biểu tại lễ ra mắt dòng xe Neue Klasse, ông Joachim Post, thành viên hội đồng quản trị BMW, nhấn mạnh hãng sẽ không chia tách ngôn ngữ thiết kế giữa xe điện (EV) và xe động cơ đốt trong (ICE). Thay vào đó, tất cả khách hàng, dù chọn động cơ nào, đều sẽ được hưởng cùng một chất lượng và công nghệ mới nhất. Ông nhấn mạnh: "Không nên có sự thỏa hiệp nào. Dù khách hàng chọn động cơ xăng hay điện, họ đều phải có chiếc xe với đầy đủ công nghệ".

Khác với Mercedes-Benz với thương hiệu con EQ hay Volkswagen với dòng sản phẩm ID, BMW lựa chọn hướng đi thống nhất. Ông Post cho biết: "Người mua xe điện hay xe xăng đều có thể tự tin rằng phương tiện của mình không hề thua kém về thiết kế hay công nghệ. Chúng tôi không muốn tạo ra những 'cặp song sinh lệch lạc'".

Nền tảng Neue Klasse mới của BMW có thể được áp dụng cho cả xe xăng lẫn xe điện, giúp thương hiệu củng cố doanh số tại nhiều thị trường mà không phải bỏ qua bất kỳ tập khách hàng nào.

Được phê duyệt từ năm 2021, dự án Neue Klasse được xem là nền tảng cốt lõi cho mọi mẫu xe BMW trong tương lai, bất kể sử dụng hệ truyền động. Hệ thống điện tử thế hệ mới, giao diện BMW Panoramic iDrive và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao sẽ được trang bị đồng bộ cho cả xe xăng và xe điện.

Ông Post không ngần ngại công kích kế hoạch bắt buộc bán 100% xe không phát thải từ năm 2035 của Ủy ban châu Âu. Ông cho biết: "Nếu chỉ nhìn vào mục tiêu cắt giảm xe động cơ đốt trong mà không cân nhắc ý kiến khách hàng, không tính đến hạ tầng sạc hay giá năng lượng, đó là một quyết định ngu ngốc. Làm vậy có thể giết chết cả ngành công nghiệp".

Mới đây, CATL vừa ra mắt công nghệ pin điện Shenxing Pro hoàn toàn mới với những ưu điểm nổi trội, càng làm cuộc chiếc xe điện giữa Á và Âu trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

BMW từ lâu theo đuổi chiến lược "công nghệ mở", vừa đầu tư mạnh cho xe điện vừa phát triển động cơ đốt trong hiệu quả hơn. Ông Post chia sẻ: "Chúng tôi đã bị chỉ trích suốt nhiều năm vì không chạy theo xe thuần điện. Nhưng giờ thì nhiều đối thủ đang phải quay lại với hướng đi này. Nhiều nhà phân tích, thậm chí cả một số nhà báo, đã phải thừa nhận rằng chúng tôi đã đúng".

Theo ông, thị trường toàn cầu không đồng nhất: "Cuối cùng, khách hàng mới là người quyết định. Mỗi thị trường có những xu thế khác nhau, và BMW là thương hiệu toàn cầu. Bạn sẽ không thể sống sót nếu trong 5 năm mà mất đi một nửa sản lượng chỉ vì chạy theo một công nghệ duy nhất (xe điện)".

Thay vì phân tách dòng sản phẩm xe xăng và xe điện khác biệt như nhiều đối thủ, BMW sẽ chế tạo cả 2 biến thể đồng điệu với nhau về thiết kế lẫn công nghệ.

Với Neue Klasse, BMW khẳng định mục tiêu là mang trải nghiệm số hóa và nội thất hiện đại đến cho mọi khách hàng, trong khi vẫn để họ tự do chọn hệ truyền động. Đây chính là điểm khác biệt với những thương hiệu tập trung vào EV thuần túy và dễ bị lệ thuộc vào chính sách. Ông kết luận: "Khi bạn đặt tất cả vào một công nghệ, đó mới là nước đi mạo hiểm nhất. Chúng tôi là BMW, đó là bản sắc và sức mạnh cốt lõi của chúng tôi, và chúng tôi tin vào con đường này".

Trước đó, CEO của Mercedes-Benz cảnh báo lệnh cấm xe xăng dầu từ 2035 của EU có thể khiến ngành công nghiệp ôtô châu Âu "lao thẳng xuống vực" khi tỷ lệ xe điện còn quá thấp và người tiêu dùng vẫn chuộng động cơ đốt trong. Ông Ola Källenius khẳng định: "Chúng ta cần một cái nhìn thực tế. Nếu không, chúng ta đang lao thẳng với tốc độ tối đa vào bức tường".

Bên cạnh BMW hay Mercedes-Benz, nhiều thương hiệu khác cũng như các nhà cung ứng phụ tùng và phụ kiện ôtô tại châu Âu đã gửi thư kiến nghị đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhằm xem xét lại quy định bất cập trên.

Sau thời kỳ bùng nổ cùng những kế hoạch lạc quan cho xe điện, các số liệu thị trường trên toàn cầu đã cho thấy rõ nhu cầu thực tế của khách hàng không hề đồng nhất. Chính vì vậy, việc phân bổ nguồn lực hợp lý cho cả xe xăng, xe hybrid và xe điện được xem là con đường bền vững, vừa đáp ứng quy định, vừa duy trì sự lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng toàn cầu.