Sau Phú Lê, đến 'Cô Giáo Hương' bị xử phạt vì đăng tải clip đánh bạc

Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản fanpage "Cô Giáo Hương" và "Lan Hương Nguyễn" đăng tải clip có nội dung đánh bạc.

Việc đăng tải video clip đánh bạc trên không gian mạng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây tác động tiêu cực đến cộng đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an làm rõ chủ tài khoản là N.T.H (SN 1999, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và L.T.T (SN 1997, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) và tiến hành làm việc với 2 trường hợp này.

Tại cơ quan Công an, cả 2 người đã thừa nhận việc dàn dựng clip có nội dung đánh bạc rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook nhằm câu “like”, câu “view”, tăng lượt tương tác để kinh doanh sản phẩm của mình. Việc đăng tải các clip này là hành vi vi phạm pháp luật, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc.

Cơ quan công an làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi vi phạm. Ảnh: CAHN.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.P (tức Phú Lê) và N.T.C (SN 1999, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".

Phú Lê và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng video clip đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá" rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ nhằm câu "like", câu "view" gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật.

