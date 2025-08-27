Sau sáp nhập, TP.HCM được giao chỉ tiêu thi học sinh giỏi nhiều nhất

Các địa phương trên cả nước đã được giao chỉ tiêu chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. TP.HCM dẫn đầu về số lượng được giao.

TP.HCM được giao tối đa 40 chỉ tiêu cho đội tuyển học sinh giỏi của mỗi môn thi. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023.

Việc điều chỉnh nhằm hướng dẫn các đơn vị dự thi trong khâu đăng ký số lượng thí sinh tối đa của đội tuyển mỗi môn thi, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các bước tổ chức kỳ thi theo đúng quy định.

Theo đó, dự thảo giữ nguyên số lượng thí sinh đăng ký tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi như các năm trước, nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh, tránh xáo trộn trong bối cảnh các đơn vị hành chính đang được sắp xếp lại theo Nghị quyết số 202 của Quốc hội.

Mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi, riêng đơn vị dự thi Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Trong khi đó, các đơn vị dự thi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội thì sẽ có sự thay đổi về số lượng thí sinh. Trong đó, TP.HCM là địa phương được giao số lượng nhiều nhất với 40 suất.

Các địa phương Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Phú Thọ, Ninh Bình được giao tối đa 30 suất. Các địa phương còn lại được Bộ GD&ĐT giao 20 suất cho đội tuyển học sinh giỏi.

Số thí sinh tối đa cho đội tuyển học sinh giỏi của từng địa phương.

Ngoài ra, Quy chế thi cũng được điều chỉnh để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra, kiểm tra trong quá trình tổ chức kỳ thi, căn cứ theo Nghị định số 109/2025/NĐ-CP ngày 20/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Cụ thể, bộ quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi đối với các đơn vị dự thi và hội đồng coi thi; kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo theo quy định pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng GD&ĐT sẽ quyết định thành lập đoàn kiểm tra.