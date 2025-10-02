Sau tiếng hét thất thanh, căn nhà đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ

Đang quét sân, chị Vi Nhuần giật mình khi hàng xóm hô hoán "Chạy đi". Chỉ trong phút chốc, căn nhà của chị chỉ còn là đống hoang tàn.

Khoảnh khắc nhà sàn ở Thanh Hóa bị đánh sập trong mưa lũ Chỉ trong vài giây, dòng nước xiết từ sườn dốc ào xuống cuốn phăng ngôi nhà sàn gỗ của gia đình chị Vi Thị Nhuần (xã Trung Hạ, Thanh Hóa), để lại nỗi mất mát khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 11h ngày 29/9, khi đang quét sân tại bản Lốc, xã Trung Hạ (Thanh Hóa), chị Vi Thị Nhuần (sinh năm 1992) bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh từ hàng xóm: "Chạy đi, chạy đi, trôi xuống hết rồi". Trong nhà lúc ấy chỉ có mình chị. Nghe tiếng hô hoán, chị vội vã chạy sang nhà bên cạnh.

Chỉ vài giây sau, cảnh tượng hãi hùng ập đến. Nước, đất đá từ ta-luy dương đổ ầm xuống, cuốn phăng căn nhà sàn gỗ - nơi trú ngụ duy nhất của gia đình chị. Kịp nhảy qua tường, chị Nhuần thoát chết trong gang tấc.

"Đó là căn nhà duy nhất mà gia đình tôi đang sống. Giờ mất hết cả rồi. Tất cả tài sản đều bị lũ cuốn trôi", chị Nhuần nhớ lại, giọng nghẹn ngào chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thường ngày, căn nhà nhỏ là nơi quây quần của chị, hai con và mẹ chồng.

Theo chị, nguyên nhân ban đầu được cho là do mưa bão lớn khiến ao nước phía trên vỡ, đổ ào xuống bản. Sau sự cố, chị và các con phải tạm nương nhờ nhà người thân. Chồng chị, vốn đi làm xa tại Hà Nội, đã tức tốc trở về từ ngày 30/9 để cùng vợ gượng dậy sau mất mát.

Ngôi nhà của chị Nhuần giờ chỉ còn lại những mảnh gỗ, tôn vương vãi sau trận sạt lở đất vì ảnh hưởng của bão số 10.

Khoảnh khắc ngôi nhà bị cuốn trôi được hàng xóm ghi lại, gửi cho chị Nhuần. Clip sau đó được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hàng trăm lời động viên gửi đến chị Nhuần: "Cố gắng lên chị ơi, còn người là còn của", "Nhìn cảnh mà xé cả ruột gan, mong gia đình chị sớm vượt qua".

Cơn bão số 10 (Bualoi) được nhận định là mạnh và nguy hiểm nhất từ đầu năm đến nay, với vận tốc di chuyển nhanh, cường độ lớn và phạm vi ảnh hưởng rộng. Chính quyền xã Trung Hạ đã rà soát các điểm nguy cơ sạt lở, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, đồng thời cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.