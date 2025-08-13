Sẽ có gì hay ở triển lãm ôtô xe máy Việt Nam năm tới?

Không tổ chức năm 2025, Vietnam Motor Show năm tới được kỳ vọng sẽ là một màn "lột xác" đáng chú ý cả về địa điểm tổ chức lẫn quy mô.

Mới đây, ban tổ chức triển lãm ôtô xe máy Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) vừa xác nhận sẽ không tổ chức triển lãm trong năm 2025.

Nhiều thành viên từng tham gia các kỳ triển lãm trước chưa sẵn sàng, chưa có nhiều sản phẩm mới để tham gia trưng bày là những lý do được ban tổ chức đưa ra, bên cạnh tình hình thị trường.

Ban tổ chức cũng xác nhận vào năm sau, triển lãm VMS sẽ quay lại với nhiều thay đổi. Vậy triển lãm ôtô xe máy 2026 sẽ có gì để chờ đợi?

Sẽ "bắc tiến" với quy mô mở rộng?

Ban tổ chức VMS cho biết khi quay lại vào năm sau, quy mô triển lãm sẽ được mở rộng, không chỉ về diện tích trưng bày mà cả số lượng thương hiệu, đối tác tham gia.

Năm ngoái, triển lãm VMS 2024 tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với diện tích không gian trưng bày gần 2.500 m2, cả trong nhà lẫn ngoài trời. Tuy vậy SECC nhiều khả năng sẽ không còn là địa điểm tổ chức lý tưởng.

Gần như chắc chắn triển lãm ôtô xe máy quy mô hàng đầu Việt Nam sẽ diễn ra trong năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh (TP Hà Nội). Địa điểm này có quy mô trưng bày hơn 900.000 m2, riêng không gian triển lãm trong nhà rộng khoảng 304.000 m2.

Trong đó, hạng mục Nhà triển lãm Kim Quy được quy hoạch thành 9 đại sảnh, có diện tích từ 9.419 đến 10.478 m2. Nhà triển lãm Kim Quy được cho là Nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có không gian trưng bày trong nhà lẫn ngoài trời khá lớn. Ảnh: Vingroup.

Trở lại với kỳ triển lãm 2024, ban tổ chức VMS cho biết có tổng cộng 19 hãng xe góp mặt cùng với gần 300 gian hàng của ngành công nghiệp phụ trợ. Tuy nhiên, "đội hình" tham gia VMS 2024 không có những cái tên quen mặt tại Việt Nam như Ford, Hyundai, Kia, Mazda, VinFast và hoàn toàn vắng bóng các thương hiệu xe sang.

Trong trường hợp VMS 2026 ấn định tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, khả năng VinFast tham gia sự kiện là khá cao. Hãng xe điện Việt Nam từng góp mặt tại kỳ VMS 2019, khi ấy vẫn với tư cách một hãng xe thuần xăng và mang đến trưng bày bộ ba Lux A2.0, Lux SA2.0 cùng với Fadil.

Nếu quy mô triển lãm VMS được mở rộng trong lần tổ chức vào năm sau, sự kiện này sẽ có thể quay lại với vị thế "triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam" như trong quá khứ. Nhiều hãng xe đang có mặt tại Việt Nam sẽ quan tâm hơn đến khả năng tham dự triển lãm, giúp quy mô VMS 2026 đứng trước cơ hội ngày càng mở rộng.

Triển lãm VMS 2024 có chưa đến 20 hãng xe tham gia nhưng vẫn thu hút lượng lớn quan khách trong suốt thời gian diễn ra. Ảnh: Phúc Hậu.

Khách Việt cũng sẽ hưởng lợi trong trường hợp triển lãm VMS 2026 tổ chức ở một địa điểm mới, mở rộng quy mô cả về diện tích sàn trưng bày lẫn số lượng hãng xe tham gia.

Tại VMS 2024, dù ấn tượng với loạt xe xanh hay sự góp mặt của nhóm thương hiệu môtô phân khối lớn, không ít quan khách bày tỏ tiếc nuối khi không thể chiêm ngưỡng các mẫu xe sang và ôtô của loạt thương hiệu quen thuộc.

Xe xanh vẫn là chủ đề chính?

Năm ngoái, VMS 2024 diễn ra với chủ đề "Công nghệ mở tương lai xanh".

Chủ đề này phản ánh rõ nét xu hướng thị trường, bởi 2024 mới là năm đầu tiên Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố chi tiết doanh số xe hybrid, phần nào nêu bật vai trò của nhóm xe lai xăng-điện này với thị trường Việt.

Cũng trong năm ngoái, Việt Nam đón thêm nhiều hãng xe thuần điện mới như BYD, Aion và khi kết thúc năm, VinFast trở thành cái tên bán chạy nhất toàn thị trường nhờ doanh số vượt qua nhiều hãng xe thuần xăng.

Những dấu ấn xanh hóa trên thị trường Việt tiếp tục nối dài sang năm 2025 và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chủ đề triển lãm VMS 2026.

Nếu BYD tiếp tục tham gia và VinFast thêm lần nữa góp mặt, triển lãm hẳn nhiên sẽ có ôtô thuần điện.

VinFast liệu sẽ tham gia triển lãm VMS 2026? Ảnh: VinFast.

Nhiều thương hiệu quen thuộc tại Việt Nam như Suzuki, Toyota, Honda đang nỗ lực mở rộng danh mục xe hybrid, thậm chí cũng có thể trưng bày cả một số mẫu xe thuần điện tại triển lãm năm sau. Mitsubishi đã mang đến triển lãm ôtô Bangkok phiên bản HEV của loạt xe phổ biến như Xforce hay Xpander, nhiều khả năng thực hiện tương tự tại VMS 2026.

Các thương hiệu xe sang ở Việt Nam như Audi, Mercedes, Porsche hay Volvo nếu quyết định tham gia VMS 2026 cũng có sẵn loạt sản phẩm hybrid hoặc thuần điện để trưng bày. Với việc nhiều hãng ôtô lớn "quay xe" trong kế hoạch chuyển hoàn toàn sang xe điện, việc giới thiệu lại cho khách hàng dải sản phẩm xe xăng và hybrid sẽ là điều cần thiết.

Ở triển lãm VMS 2024 tổ chức năm ngoái tại SECC (TP.HCM), nhiều đơn vị phát triển trạm sạc, cung cấp sản phẩm bổ trợ cho ôtô điện cũng đã tham gia sự kiện. Nếu triển lãm ôtô xe máy Việt Nam năm sau tiếp tục lấy xe xanh làm chủ đề chính, số lượng thương hiệu thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ xe điện tham gia được dự báo sẽ tăng mạnh.

Nhiều sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ cho xe điện xuất hiện tại VMS 2024. Ảnh: Phúc Hậu.

Triển lãm VMS 2026 cũng có thể trở thành nơi để các hãng xe giới thiệu chiến lược phát triển mới của mình tại Việt Nam.

Gần đây, BYD đã giới thiệu Sealion 6 và sắp tới chuẩn bị thêm M9, vốn là những mẫu xe PHEV. VinFast nếu tham gia có thể mang đến danh mục hoàn chỉnh các mẫu xe thuần điện, bao gồm cả những mẫu xe thuộc dòng Green chuyên chạy dịch vụ.

Toyota nhiều khả năng tiếp tục tập trung vào mảng hybrid tại Việt Nam, có thể sẽ giới thiệu Vios phiên bản hybrid. Tương tự, Honda có thể trình làng thêm xe máy điện, City bản hybrid còn Mitsubishi có thể trưng bày loạt xe Xforce, Xpander trang bị động cơ HEV.

Tháng 7/2026 là thời điểm Hà Nội chính thức hạn chế xe máy xăng tại khu trung tâm. Trong trường hợp VMS 2026 diễn ra vào tháng 10 năm sau như thông lệ, triển lãm trở nên rất hứa hẹn với khách hàng bởi sẽ là nơi các hãng xe 2 bánh trưng bày danh mục sản phẩm xe máy điện phục vụ nhu cầu mới.

Honda từng ra mắt xe máy điện CUV e: tại triển lãm VMS 2024. Ảnh: Phúc Hậu.

Nhìn chung, việc triển lãm ôtô xe máy Việt Nam hoãn tổ chức một năm đang tạo ra "quãng nghỉ" phù hợp để các hãng xe có thêm sự chuẩn bị chu toàn. Kỳ triển lãm tới đang được nhiều người mong chờ, bởi VMS trong các năm gần đây không thật sự làm thỏa mãn quan khách về quy mô và số lượng đơn vị tham dự.

Bức tranh điện hóa giao thông tại Việt Nam cũng sẽ được định hình rõ nét qua hoạt động chính cũng như bên lề triển lãm VMS 2026. Khi các quy định hạn chế xe xăng dần đi vào thực thi, động thái của từng hãng xe tại Việt Nam sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng cũng như giới chuyên gia.