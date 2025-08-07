Sẽ dùng AI trong thẩm định báo cáo kiểm định các trường đại học

Bộ GD&ĐT tin rằng AI không chỉ được dùng để khai thác dữ liệu, mà còn phục vụ công tác quản trị, điều hành hệ thống giáo dục một cách hiệu quả hơn.

Ông Huỳnh Văn Chương thảo luận về việc ứng dụng AI trong kiểm định. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, trả lời câu hỏi về khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thẩm định kết quả kiểm định và đánh giá báo cáo của các cơ sở giáo dục đại học, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh số lượng báo cáo kiểm định ngày càng tăng và yêu cầu giám sát ngày càng chặt chẽ.

Hiện, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 13 quy định về giám sát và đánh giá chất lượng các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục. Theo đó, không chỉ các trường đại học cần được kiểm định, chính các trung tâm kiểm định cũng phải được giám sát định kỳ, với thời hạn cấp phép linh hoạt 5 năm hoặc 10 năm.

Tuy nhiên, theo ông Chương, một trong những vướng mắc lớn hiện nay là chưa có đủ cơ sở pháp lý rõ ràng cho hoạt động thẩm định các báo cáo do đoàn kiểm định thực hiện. Để khắc phục điều này, Dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) đã bổ sung quy định về thẩm quyền quản lý nhà nước trong công tác thẩm định kết quả kiểm định và xử lý vi phạm nếu có từ phía các trung tâm kiểm định.

“Dự kiến, khi quy định này có hiệu lực, số lượng báo cáo cần được thẩm định hàng năm sẽ tăng đáng kể. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, là xu hướng tất yếu”, ông Chương nhấn mạnh.

Đại diện Cục Quản lý chất lượng cũng dẫn chứng khuyến nghị từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) từ năm 2011 về việc tăng cường sử dụng AI trong giáo dục đại học. Theo đó, AI không chỉ được dùng để khai thác dữ liệu, mà còn phục vụ công tác quản trị, điều hành hệ thống giáo dục một cách hiệu quả hơn.

Với lĩnh vực kiểm định, ông Chương cho rằng AI có thể hỗ trợ sơ khảo các báo cáo tự đánh giá và báo cáo kiểm định thông qua các công cụ định tính và định lượng, góp phần phát hiện bất thường, đưa ra cảnh báo sớm và tiết kiệm thời gian cho các hội đồng thẩm định. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định AI không thể thay thế con người mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ bước đầu trong xử lý khối lượng thông tin lớn.

Cũng theo ông Chương, Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi đã thể hiện rõ định hướng kiểm định chất lượng là công cụ pháp lý bắt buộc, đồng thời thiết lập khuôn khổ pháp lý minh bạch, có kiểm soát, trên cơ sở phân cấp thẩm quyền cho Chính phủ và Bộ GD&ĐT.

"Tôi cho rằng việc này rất phù hợp với điều kiện hiện nay và cần được tăng cường không chỉ trong lĩnh vực kiểm định mà còn trong nhiều hoạt động khác của giáo dục đại học", ông nói.