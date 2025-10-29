Sẽ ra sao khi BYD làm kei-car quyết đấu xe Nhật?

Mẫu xe được mang đến Nhật Bản với thiết kế hình hộp đậm chất kei-car, thể hiện quyết tâm "nội địa hóa" của ông trùm xe điện Trung Quốc.

Triển lãm ôtô Nhật Bản 2025 (JMS 2025), BYD gây bất ngờ khi chọn chiếc Racco làm mẫu xe "veddette" tại gian hàng. Khác với các cái tên thuần điện khác, Racco được thiết kế theo dáng kei-car, dòng xe nổi tiếng của Nhật Bản với kích thước nhỏ gọn, phù hợp di chuyển đô thị.

Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 3.395 x 1.475 x 1.800 mm, cấu hình 4 chỗ ngồi. Một kích thước đúng chuẩn xe đô thị Nhật Bản, với cấu hình 4 chỗ ngồi quen thuộc.

Phần đầu của chiếc Racco gây chú ý khi lược bỏ lưới tản nhiệt, thay vào đó là dải đèn LED 2 tầng tích hợp đèn báo rẽ. Xe không có cột B với một cửa sổ tam giác nhỏ và mui xe nổi, cửa xe dạng trượt.

Thiết kế ngoại kế đúng chuẩn kei-car trên BYD Racco. Ảnh: Phong Vân.

Ở phía đuôi, đèn hậu được thiết kế dạng LED bo tròn và chạy ngang xe, chính giữa là logo thương hiệu có thể phát sáng.

Không gian khoang lái của xe không được giới thiệu tại triển lãm, tuy nhiên có thể nhận thấy một màn điều khiển trung tâm cỡ lớn được xuất hiện cùng vô lăng 3 chấu đặc trưng của thương hiệu.

BYD Racco được trang bị một motor điện đặt trước, kết hợp với bộ pin Blade 20 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 180 km/lần sạc.

Xe dự kiến mở bán tại Nhật Bản từ năm 2026 với giá khoảng 17.000 USD . Đây sẽ là cái tên được BYD kỳ vọng sẽ cạnh tranh vào phân khúc nóng tại Nhật là kei-car, đua doanh số cùng các cái tên hot ở thị trường này như Nissan Sakura ( 16.700 USD ) hay Honda N-Box ( 17.000 USD ).

Xe có giá khởi điểm dự kiến khoảng 17.000 USD . Ảnh: Phong Vân.

Nếu được mang về Việt Nam, Racco có thể trở thành lựa chọn mới trong nhóm xe điện cỡ nhỏ, phù hợp đô thị đông đúc. Thị trường Việt hiện chưa có nhiều mẫu xe đạt chuẩn kei car, nên một sản phẩm như Racco có thể giúp BYD mở rộng tệp khách hàng yêu thích xe điện giá mềm và thiết kế hiện đại.