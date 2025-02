Sẽ sửa quy định hỗ trợ chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm

Người tham gia in sao đề thi tốt nghiệp sẽ bị 'nhốt' đến hết kỳ thi

Bộ GD&ĐT quy định địa điểm in sao đề thi tốt nghiệp THPT phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, bảo vệ nghiêm ngặt.