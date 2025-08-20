Sedan giá một tỷ đồng 'hết thời'?

Xe gầm thấp dần không còn chỗ đứng với nhiều mẫu xe khó bán, Mazda6 một thời lẫy lừng nay doanh số liên tục về "mo".

Cục diện của phân khúc sedan D gần như đã ngã ngũ khi doanh số tổng cả nhóm tiếp tục giảm lần thứ 3 liên tiếp. Trong tháng 8, cả nhóm bán 215 xe, giảm 30 chiếc so với kì báo cáo trước đó.

Toyota Camry gồng gánh cả phân khúc

Trụ cột cuối cùng của nhóm sedan D là Camry lần đầu tiên ghi nhận doanh số lao dốc về dưới mốc 200 chiếc/tháng, đạt 193 xe. Đây cũng là kỳ báo cáo có lượng xe Camry bán ra thấp nhất tính từ đầu quý II đến nay.

Giá của mẫu sedan này dao động 1,22- 1,53 tỷ đồng , cao nhất phân khúc cỡ D.

Toyota Camry ghi nhận doanh số giảm về dưới mức 200 chiếc/tháng. Ảnh: Phúc Hậu.

Có lẽ việc bổ sung phiên bản HEV vẫn chưa thể giúp Camry quay lại thời kỳ hào quang trước đây, đặc biệt ở thời điểm xu hướng sử dụng xe gầm thấp dần thoái trào.

Những mảng xám

Nếu doanh số của Camry may mắn vẫn giữ được mốc 3 chữ số, các cái tên còn lại đa số đều rơi về hàng đơn vị, thậm chí "trắng tay" liên tiếp.

Trong tháng 8, Kia K5 bán được 18 chiếc, tạm trở thành mẫu xe bán chạy thứ nhì phân khúc cùng doanh số lũy kế đạt 118 chiếc. Xe được bán với 3 phiên bản, giá từ 859 triệu đến 999 triệu đồng.

Kia K5 bán được 18 chiếc trong tháng 8, trở thành mẫu xe bán chạy thứ nhì phân khúc. Ảnh: Kia.

Honda Accord "giữ vững phong độ" với doanh số 4 chiếc trong tháng 8. Việc mẫu xe này liên tục bán ít đã không còn quá bất ngờ. Cái tên này liên tục xuất hiện trong top xe bán chậm nhất nhì thị trường dù liên tục được khuyến mại.

Trong tháng 8, Accord tiếp tục được giảm tiền mặt hàng chục triệu đồng tại đại lý. Trước đó từng có thời điểm chiếc sedan này hưởng khuyến mại tiền mặt đến 250 triệu đồng.

Mazda6 chạm đáy doanh số Doanh số Mazda6 từ tháng 1-7/2025 (số liệu: VAMA) Nhãn tháng một tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7



xe 27 16 9 4 0 0 0 0

Đây là kỳ báo cáo thứ 3 liên tục Mazda Việt Nam không bán được chiếc Mazda6 nào trong một tháng.

Từng là mẫu xe đối trọng của Toyota Camry, Mazda6 đã chứng kiến sự sụt giảm liên tục từ đầu năm đến nay. Doanh số lũy kế của "đối trọng" một thời của Toyota Camry dừng lại ở mức 56 chiếc tính từ đầu năm đến nay. Tại Việt Nam, Mazda6 được bán với giá 769-889 triệu đồng.