Sedan mới của Honda bán từ năm sau, thiết kế độc lạ

|
Chiếc Honda 0 Saloon xuất hiện tại JMS 2025 gần như không có sự khác biệt với bản từng được mang đến triển lãm CES hồi tháng đầu năm nay. Đây là mẫu sedan điện mới thuộc dòng 0 series, dự kiến ra mắt từ năm sau.
|
Xe có thiết kế "dị" với dáng sedan nhưng đuôi kiểu wagon, đặt cao và kéo dài về phía sau.
|
Đầu xe phong cách "cá mập" với cản trước to bản. Đây cũng là dòng sản phẩm đầu tiên được áp dụng logo mới của Honda.
|
Cặp đèn chiếu sáng chính có thêm nắp đóng, mở mang phong cách retro, trong khi cản trước được tạo hình 2 hốc gió liền kề cỡ lớn, với các vách ngang dạng trong suốt kiểu hiện đại.
|
Phần đuôi của chiếc 0 Saloon không có cặp đèn hậu truyền thống mà thay bằng một dải đèn phanh tạo hình 3D. Tuy nhiên nếu mở bán bản thương mại, nhiều khả năng Honda phải tinh chỉnh lại các chi tiết này nhằm đáp ứng điều kiện lưu thông trên đường.
|
Xe được trang bị mâm 21 inch, đi cùng bộ lốp Michelin với phần ốp mâm khí động học.
|
Ở hình ảnh từng được công bố, Honda 0 Saloon được trang bị màn hình cỡ lớn trải rộng hết táp-lô, chạy hệ điều hành Asimo OS do Honda tự phát triển cùng vô lăng kiểu Yoke tương tự xe điện Tesla.
|
Honda vẫn đang giữ kín thông tin về hệ truyền động. Tuy nhiên ở một buổi lái thử của chiếc 0 Saloon, Honda đặt mục tiêu phạm vi hoạt động cho tất cả dòng 0 Series đạt tối thiểu 482 km/lần sạc. Cổng sạc nhanh từ Tesla cho khả năng lấp đầy từ 15% lên 80% pin chỉ trong 10-15 phút.
|
Theo nhiều nguồn tin, 0 Saloon khi ra mắt tại Mỹ sẽ có giá bán khởi điểm khoảng 80.000 USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.