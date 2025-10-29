Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sedan mới của Honda bán từ năm sau, thiết kế độc lạ

  • Thứ tư, 29/10/2025 13:06 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Mẫu sedan này dự kiến là cái tên chủ lực mới của dòng sản phẩm thuần điện, sắp được Honda mở bán trong thời gian tới.

Honda 0 Saloon anh 1

Chiếc Honda 0 Saloon xuất hiện tại JMS 2025 gần như không có sự khác biệt với bản từng được mang đến triển lãm CES hồi tháng đầu năm nay. Đây là mẫu sedan điện mới thuộc dòng 0 series, dự kiến ra mắt từ năm sau.

Honda 0 Saloon anh 2

Xe có thiết kế "dị" với dáng sedan nhưng đuôi kiểu wagon, đặt cao và kéo dài về phía sau.

Honda 0 Saloon anh 3

Đầu xe phong cách "cá mập" với cản trước to bản. Đây cũng là dòng sản phẩm đầu tiên được áp dụng logo mới của Honda.

Honda 0 Saloon anh 4

Cặp đèn chiếu sáng chính có thêm nắp đóng, mở mang phong cách retro, trong khi cản trước được tạo hình 2 hốc gió liền kề cỡ lớn, với các vách ngang dạng trong suốt kiểu hiện đại.

Honda 0 Saloon anh 5

Phần đuôi của chiếc 0 Saloon không có cặp đèn hậu truyền thống mà thay bằng một dải đèn phanh tạo hình 3D. Tuy nhiên nếu mở bán bản thương mại, nhiều khả năng Honda phải tinh chỉnh lại các chi tiết này nhằm đáp ứng điều kiện lưu thông trên đường.

Honda 0 Saloon anh 6

Xe được trang bị mâm 21 inch, đi cùng bộ lốp Michelin với phần ốp mâm khí động học.
Honda 0 Saloon anh 7

Ở hình ảnh từng được công bố, Honda 0 Saloon được trang bị màn hình cỡ lớn trải rộng hết táp-lô, chạy hệ điều hành Asimo OS do Honda tự phát triển cùng vô lăng kiểu Yoke tương tự xe điện Tesla.

Honda 0 Saloon anh 8

Honda vẫn đang giữ kín thông tin về hệ truyền động. Tuy nhiên ở một buổi lái thử của chiếc 0 Saloon, Honda đặt mục tiêu phạm vi hoạt động cho tất cả dòng 0 Series đạt tối thiểu 482 km/lần sạc. Cổng sạc nhanh từ Tesla cho khả năng lấp đầy từ 15% lên 80% pin chỉ trong 10-15 phút.

Honda 0 Saloon anh 9

Theo nhiều nguồn tin, 0 Saloon khi ra mắt tại Mỹ sẽ có giá bán khởi điểm khoảng 80.000 USD.

Đan Thanh

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Honda 0 Saloon Honda Wagon Retro CES Honda Sedan

