Sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition giới hạn 50 chiếc

Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition chỉ được sản xuất giới hạn 50 chiếc tại một số thị trường chỉ định, và bàn giao ngay trong quý III/2025. Tại Việt Nam, Mercedes-Maybach S 450 có giá từ 8,199 tỷ đồng , trong khi phiên bản S 680 có giá lên đến 15,99 tỷ đồng .