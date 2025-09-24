Sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition giới hạn 50 chiếc

|
Tại một sự kiện được tổ chức ở Pháo đài Michelangelo tại Civitavecchia (Italy), Mercedes-Benz đã chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition.
|
Phiên bản giới hạn này được ra mắt nhằm tri ân lịch sử lâu đời của thương hiệu siêu sang Maybach, vốn đã nổi tiếng với khối động cơ V12 Zeppelin từ những năm 1930.
|
Là sản phẩm của chương trình cá nhân hóa Manufaktur, Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition sở hữu màu sơn xanh Olive và đen Obsidian Black, kết nối với nhau qua đường chỉ thân xe màu bạc Hightech Silver.
|
Để thực hiện phối màu này, các nghệ nhân của Mercedes-Maybach phải mất hơn 10 ngày làm việc, gấp đôi thời gian so với các phối màu sơn kép thông thường. Bộ mâm forged 5 lỗ đặc trưng Maybach cũng được sơn màu xanh Olive.
|
Biểu tượng monogram của Maybach được bổ sung thêm huy chương mạ chrome và vàng, có số "12" nổi bật như một sự tôn vinh dành cho biểu tượng trang trí mui xe huyền thoại của Maybach Zeppelin DS 8.
|
Nội thất của chiếc Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition được bọc da Nappa màu nâu Saddle Brown, đi kèm huy hiệu monogram V12 Edition được thêu tinh xảo ở tựa đầu.
|
|
Nội thất được trang trí bằng ốp gỗ Brown Burr Walnut với huy hiệu Maybach khảm vàng độc đáo, được trang trí bởi 12 vòng tròn vàng độc quyền trên V12 Edition.
|
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition vẫn được trang bị động cơ V12 Biturbo dung tích 6.0L, sản sinh công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm.
|
Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số 9 cấp 9G-TRONIC, giúp chiếc sedan nặng 2.365 kg này có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.
|
Mỗi xe đều đi kèm bộ ly champagne mạ bạc Robbe & Berking, hộp đặt chìa khóa bọc da Saddle Brown với logo thêu "V12 Edition 1 of 50" và móc khóa logo Maybach.
|
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition chỉ được sản xuất giới hạn 50 chiếc tại một số thị trường chỉ định, và bàn giao ngay trong quý III/2025. Tại Việt Nam, Mercedes-Maybach S 450 có giá từ 8,199 tỷ đồng, trong khi phiên bản S 680 có giá lên đến 15,99 tỷ đồng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.