'Sếp Mailisa' lên tiếng giữa ồn ào

Liên quan đến những nghi vấn về chất lượng sản phẩm lan truyền trên mạng, Mailisa - doanh nhân sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên - đã lên tiếng đính chính.

Mailisa vướng ồn ào về chất lượng sản phẩm.

Ngày 13/11, hình ảnh nhiều cảnh sát cơ động xuất hiện tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa (số 69 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) gây chú ý. Một số người dân đứng theo dõi từ xa.

Hình ảnh cùng thông tin này lan truyền tạo nên nhiều đồn đoán liên quan đến việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm mỹ phẩm do Mailisa (tên thật Phan Thị Mai, sinh năm 1975) quảng cáo và bán.

Trước đó một ngày, vào hôm 12/11, Mailisa đã lên tiếng trên kênh TikTok chính thức có 3 triệu người theo dõi, khẳng định sản phẩm của mình đảm bảo chất lượng.

Cùng với bài đăng là video Mailisa cùng chồng trong chuyến du lịch kiêm công tác tại Hàn Quốc vào ngày 11/11.

"Chỉ cần mình bớt xuất hiện vài hôm, không lên livestream một chút là lại có những người vì muốn 'câu view', 'câu like' mà thêu dệt nên những câu chuyện không có thật", chủ chuỗi thẩm mỹ viện viết, đồng thời phủ nhận một số tin đồn.

Mailisa cùng chồng hiện điều hành chuỗi thẩm mỹ viện.

Liên quan đến những nghi vấn về chất lượng sản phẩm, Mailisa nhấn mạnh trong bài đăng: "Mailisa luôn đặt an toàn và uy tín lên hàng đầu, vì vậy tất cả sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài đều phải trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế - Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011".

Doanh nhân sinh năm 1975 cho biết trước khi được phép lưu hành, các sản phẩm Doctor Magic đều được gửi kiểm nghiệm tại những đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam như: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) Công ty Phân tích; Kiểm nghiệm Việt Tín; đối chiếu kết quả tại 2-3 đơn vị khác nhau để đảm bảo độ chính xác và tính minh bạch tuyệt đối.

Mailisa cùng chồng là Hoàng Kim Khánh hiện điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên được thành lập từ năm 1998.

Trên mạng xã hội, nữ doanh nhân quê Hà Tĩnh thường xuyên livestream quảng cáo và tư vấn dịch vụ làm đẹp, bán các loại mỹ phẩm do chính công ty của bà phân phối.

Ngoài ra, Mailisa còn xây dựng hình tượng "phú bà thành đạt" trên mạng xã hội khi liên tục khoe xe sang, biệt phủ khắp các tỉnh thành.

Năm 2024, vợ chồng bà gây chú ý khi tổ chức tân gia biệt thự 4.000 m2 tại TP.HCM. Biệt phủ bằng gỗ, nằm trong khuôn viên được đầu tư nhiều tiểu cảnh, hồ cá, với nội thất đắt tiền.

Vợ chồng Mailisa cũng khiến người theo dõi chú ý khi khoe thú chơi siêu xe, sở hữu nhiều xế sang trị giá trăm tỷ đồng như Lamborghini Aventador S LP 740-4, Ferrari 488 Pista Spider, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin Vantage, Morgan Plus Six. Bên cạnh đó còn có dàn xe hai bánh đắt đỏ như Honda Gold Wing, KTM Brabus 1300 R, Harley-Davidson V-Rod.